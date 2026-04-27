滬鐵MMA｜爭座位爆肢體衝突 兩女扯頭髮抱摔技盡出｜有片

上海地鐵一號線於上周六（25日）下午發生乘客互毆事件。一名32歲女子與一名66歲老婦，疑因爭搶座位問題在車廂內大打出手，過程被其他乘客拍下。軌道交通警方其後通報，已就事件行政立案，將依法處理。

過程被瘋傳 警方立案調查

上海軌道交通警方官方通報，事件發生於2026年4月25日下午約2時。警方接報指，在一號線列車車廂內發生打鬥。經初步調查，涉事的為一名32歲的曾姓女子，以及一名66歲的吳姓女子。兩人因爭搶座位而引發肢體衝突。

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從網上流傳的影片所見，兩名女子在車廂內激烈拉扯，互不相讓，甚至在地上扭打起來，引來周圍乘客側目。有目擊者隨即向上海地鐵職員報告，職員到場後將事件移交警方跟進。

警方表示，目前已就該宗打鬥警情行政立案，將會依法進行處理。同時，警方亦發出提示，呼籲廣大乘客在乘坐公共交通工具時，應自覺遵守相關規定，共同維護良好的出行環境。警方強調，對任何擾亂公共交通正常秩序的違法行為，將會嚴格依法查處。