安徽女司機疑玩手機致兩孩1死1重傷 傳肇事後頻問「幾時處理好」︱有片

安徽日前發生一宗導致1名孩童身亡，孩童母親被撞斷雙腳的嚴重車禍。網傳肇事女司機因玩手機及穿拖鞋致車輛失控，更在造成傷者家破人亡後，只顧催促交警「什麼時候處理好」、「要送小孩到南京」，引起網民群斥毫無愧疚及冷血，事件亦成為22日的熱搜第一名。

22日晚，當地警方發通報，指事故中造成1死兩傷，其中1人傷勢較重。涉案36歲女司機楊某某，事發當日已被刑事拘留，目前排除酒駕、毒駕嫌疑，事故原因仍在調查。



而《大河報》22日較早前報道，傷者家屬馮女士表示，事故中3歲的侄子和10歲的侄女已經去世，弟媳全身多處骨折還在搶救。

3歲弟即場斃命10歲女傳腦死

網傳道路監控影片顯示，6月20日安徽省廣德市一處路口，一輛黑色SUV突然失控，衝上綠化帶，再輾過一輛在非機動車道等候轉燈的電動單車（電雞）。

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綜合網上消息，事故造成電雞上一名3歲男童即場死亡、10歲姐姐腦死亡、母親雙腳折斷性況嚴重。

有網民聲稱，事故涉及肇事女司機在車上玩手機，為了拾回丟落的手機，加上穿著涼鞋，令車輛失控。

另有目擊者指，女司機在造成慘烈車禍後，對死傷者毫無同理心歉疚心，只顧向到場調查的交通警員，不斷追問「能不能走保險」、「什麼時候處理好」、「趕著送孩子到南京」等，對受害人一家態度冷漠。

友稱司機也是受害人惹眾怒

事後，更有自稱女司機友人，在網上留言為其洗白，指女司機同樣是受害人，認為女司機是為了避車才失控。



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車禍不斷發酵，廣德有大量民眾到意外地點獻花悼念2名孩童，大量網民也群起指責女司機玩手機、穿涼鞋及沒有煞車，造成不可挽回的傷亡後，又自私地只顧送孩子到南京，完成無視受害者家庭，更過份是找朋友出來洗白，企圖推卸責任。

網民留言，「自己兒女雙全，卻對受害者家庭毫無愧疚之心」、「覺得自己沒事，就這麼冷血」、「這種必須給她判個無期死緩什麼的，真該死」、「那麼遠不踩剎車，兩條人命輕飄飄一句不是故意」、「估計把油門當剎車踩了」、「這個女殺手也有孩子哎！它怎麼做到這麼冷血的」、「不能想那個媽媽知道了該怎麼活下去」。

有網民將肇事女司機起底，發現對方疑是當地一名醫美店楊姓店主。