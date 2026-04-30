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台南女警遭撞飛被旅巴輾爆頭 「攞命」女大生只顧查車損惹網暴

兩岸熱話
更新時間：22:10 2026-04-30 HKT
發佈時間：22:10 2026-04-30 HKT

台南28日有準新娘女警，因尾隨的電單車零減速撞飛到隔鄰車道，遭旅遊巴輾爆頭死亡。肇事的女大生闖大禍後，下車只顧檢查愛車有否受損，以及事發至今未對死者遺屬表示絲毫歉意，惹起台灣民眾憤怒對她起底網暴。

死者生前籌備婚禮

事故中不幸死亡的28歲女警鄭詠心，28日早上於安南區安和路二段停車等候期間，被戴姓女大生從後直撞，鄭詠心遭撞飛，之後身體跌落隔鄰車道，被從後駛至的旅遊巴捲入車底輾爆頭，當場死亡。

現場CCTV之後在網上熱傳，發現事發前戴姓女大生疑未觀察路況，完全沒有減速，撞死鄭詠心後，戴女停車後第一時間只顧檢查自己電單車的損傷，完全不理會被捲入旅巴車底的鄭詠心。

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鄭詠心生前正與男友籌備婚禮，其男友在網上發帖，指肇事女大生只向警方輕描淡寫稱事發時「沒注意到前面」，累死鄭詠心至今完全未有一句道歉，即使她的父母也沒有任何表示，「好氣，真的好氣，又好無能為力」。

戴姓女大生肇事後只冷血檢查座駕損傷、連日躲在父母身後，未曾向受害人道歉，被網民斥責毫無悔意，紛紛留言怒罵，致女大生關閉社交賬號，網民仍不斷起底，將女大生照片、就讀學校等個資瘋傳，迫她出來面對受害人。

 

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