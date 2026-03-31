暴力慣犯︱台地產經紀「兜巴星」工讀生 演變成台港網民接力公審

台灣29日一場棒球賽，有地產經紀不滿遭工讀生要求返回座位，兜巴摑對方至單耳失聰。事件引發網民公憤，人肉搜尋發現涉事經紀曾犯下多宗暴力罪行，被法院形容是「態度乖張、行為暴戾」。事件演變成台港網民合力，將經紀的妻子及未成年女兒相片公開。

法院曾斥「態度乖張、行為暴戾」

綜合台媒與網上消息，遭全台喊打的中年暴力漢蔣天浩，29日因不滿被工讀生要求返回座位，不要阻塞通道，大力掌摑對方，動粗過程遭觀眾拍下。蔣男事後被警方以傷害罪送辦。

事件迅速發酵，網民起底下，發現蔣天浩任職幸福家不動產，輿情下該公司於30日發聲明，宣布即時解僱蔣男，之後在31日開記者會由3名高層向公眾道歉。

台灣網民繼續深挖，根據法院公開資料，發現蔣天浩2022年至2025年，至少涉及搶奪，傷害，酒駕，公然侮辱，過失傷害等罪，被法官形容是「目無法紀」、「態度乖張、行為暴戾」，進一步令網絡民情升溫，紛紛將蔣男過去公開的家庭生活照示眾，認為蔣男這名暴力慣犯，屢屢傷害他人子女，加上家人多年未約束蔣男惡行或與他切割，所以蔣男的危害社會，其妻女也有責任，毋須遵守「罪不及妻兒」的江湖規矩。

在社群平台Threads常針鋒相對的台港網民，在事件中罕有合作，主動將台灣網民起底出來的蔣男資料，發帖轉發，幫助台灣網民規避當地法律。

群情憤慨下，一直未有現身的蔣天浩，曾在30日於Facebook發文道歉，稱會承擔責任及反省，但請求放過無辜的家人。蔣天浩已關閉其社群平台賬號的留言功能，只餘下為他「加油」的留言。

道歉文並未獲台灣網民接受，認為過去案件已顯示，法律已無法令他改過，這次要讓蔣男體會孩子被傷害的痛。