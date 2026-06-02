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冷血家長︱無視兒子搖搖板反覆拋撻 江蘇男童「玩死」小狗

即時中國
更新時間：15:30 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-02 HKT

江蘇有小男童，將小狗放在搖搖板上反覆將其拋落地，最終令小狗死亡，目擊者指，小童家長當時在場卻未制止，事件引起網民強烈批評，認為家長放任殘酷對待動物。

網民：惡魔都是從小培養

江蘇有網民近日發片，指日前看到一名年僅幾歲的小男童，在兒童遊樂場玩搖搖板，男童將一隻小狗不斷放上搖搖板，然後大力擺動，將小狗拋落地。

拍攝者指，當時因見男童家長在旁，以為會制止，所以未敢上前阻攔。約20分鐘後回到現場，結果小狗已被虐死。承認對自己未有及時阻止男童惡行，令小狗慘死深感後悔，所以將事件的影片公開，希望大家不要虐待小動物。

網民紛紛留言指責，「別讓天真變成殘忍的藉口」、「行為惡劣，家庭教育嚴重缺失」、「遊樂設施變虐寵凶器」、「好可憐的小狗啊」、「別讓無知演變為殘忍」、「家長也是夠無語的，也不阻止一下」、「果然惡魔都是從小培養的」、「冷漠殘忍，教育出了大問題」、「怎麼對小動物，將來就會怎麼對父母吧」。

 

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