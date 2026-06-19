端午節｜龍舟漂移佛山疊滘 「S彎極速甩尾」吸引過億人朝聖

今日（19日）端午正日，被譽為「水上F1」的廣東佛山疊滘龍船漂移大賽再次成為全球焦點。19支本土龍船勁旅在寬度僅5至8米的窄窄河涌內，上演驚心動魄的高速甩尾過彎競渡。賽事今年更首度衝出國際，宣布將於下周（27日）舉辦首屆國際精英挑戰賽。賽事狂熱吸引了海內外大批旅客慕名而來，大批外地遊客早於數日前已在水鄉「蹲守」霸位，村內的傳統「龍船飯」宴席更被一搶而空。

與一般在寬闊直道進行的龍舟賽不同，疊滘龍船比賽依托當地九曲十三彎的天然水道，參賽的傳統大龍船長達20多米，卻要在狹窄的河道上快速通過S彎、L彎、C彎及J彎等不同急彎。隊員必須展現神乎其技的「貼壁漂移」和「極速甩尾」技術，稍有差池便會撞上石壆甚至翻船，完美體現「寧可煲爛（撞爛），不可扒慢」的極限競技精神。

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其中，連續急彎的東勝賽區（S彎）及以銳角直角彎為核心的聖堂賽區（L彎），均被認證為最考技術的「五星級難度」，亦是誕生無數撞船或神級過彎名場面的集中地。

今年賽事更迎來重磅升級，將於6月27日在潭頭賽區（C彎）首度增設「國際精英挑戰賽」。新西蘭奧克蘭龍舟協會、澳洲悉尼龍舟聯合會及法國龍舟協會等海外強隊將正式落水，與佛山本土頂尖隊伍同場較量。這些海外組織過去三年已多次派員到當地觀摩及學習彎道技術。

這項盛事亦帶來驚人的文旅效益，遠至哈爾濱、北京、海南的遊客早於一個月前已致電預訂村內的傳統「龍船飯」，目前宴席已被悉數訂滿。每到夜間訓練時段，河堤兩岸便擠滿圍觀人群，場面熱鬧非凡。遊客除了觀賞刺激的龍船漂移外，還能品嚐地道龍船飯、遊覽百年嶺南水鄉宗祠，體驗這項大步邁向世界舞台的嶺南傳統文化魅力。

