端午節｜廣東居民壓力煲煮糭突爆炸 廚房全毀抽油煙機炸飛｜有片

端午佳節將至，不少市民習慣在家中煮糭應節，但切記注意廚具安全。廣東一戶居民日前在家中用壓力煲（高壓鍋）烹煮糭子時，壓力煲在毫無預警下突然發生猛烈爆炸。爆炸威力極其驚人，強大氣流瞬間將整個廚房炸得一片狼藉、面目全非，連安裝在牆上的整部抽油煙機亦被震至脫落。幸好當時廚房內無人，未有釀成傷亡，但巨響與慘烈畫面已令涉事家庭心有餘悸。

疑粽子裝太滿塞死排氣孔釀禍

據《新快報》等內媒報道，涉事居民當時正使用傳統的老式高壓鍋煮糭。事發後，家屬初步研判，爆炸主因是鍋內的糭子裝得太滿，隨着烹煮過程中糯米受熱膨脹，不慎堵塞了蓋頂的排氣孔及洩壓閥。導致鍋內的氣壓無法正常釋放，最終令壓力煲化為「高壓炸彈」引發物理爆炸。

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煮糭意外屢見不鮮曾有老婦被炸盲

事實上，因操作不當導致壓力煲煮糭爆炸的慘劇近年在內地屢見不鮮。去年5月，浙江杭州一名女子用高壓鍋煮糭引發爆炸，威力大至將廚房天花板炸穿，糯米四濺；而2024年6月，浙江溫州一名61歲老婦，更因煮糭時糯米飯粒堵塞排氣孔引致高壓鍋爆炸，導致其面部及全身多處嚴重炸傷，右眼更不幸永久失明。

專家提四大保命要點

機電及消防專家指出，壓力煲一般配備安全洩壓閥，但若排氣孔被粽葉、飯粒等食物殘渣或油脂死死堵塞，安全機制便會失效。另外，高溫高壓會使金屬材質（尤其是鋁合金）出現老化和結構疏鬆。

專家提醒市民使用壓力煲時的四大保命要點：