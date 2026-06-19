端午節｜四川龍舟賽大玩科技融合 機械人划槳兼首辦「陸地賽」｜有片

端午節（19日），四川巴中恩陽區舉辦「2026中華龍舟大賽」上演了極具科技感的一幕。賽前巡遊儀式上，龍舟隊中竟混入了兩名身穿雨衣的人形機械人。牠們與人類隊員默契配合，共同揮槳劈波斬浪，雖然期間出現了「手掉水裡了」的搞笑小插曲，仍成功引爆全場氣氛。這場將傳統民俗與前沿科技深度融合的盛會，吸引了央視新聞等主流媒體進行直播報道。

包糉演皮影戲成「氣氛組」

據了解，這兩名特別的「划手」是「2026世界人形機器人運動會」的參賽選手，是次活動為其「能量傳遞」實景挑戰的國內第二站。這群「硬核」機械人走出實驗室，在恩陽河上展示了防水耐用及擬態訓練等頂尖技術。

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除了落水划龍舟，這群機械人運動員還在現場大展身手，挑戰了包糉子、打糍粑等傳統端午習俗，甚至在古鎮現場表演非物質文化遺產「皮影戲」。牠們靈活的動作和呆萌的互動，讓牠們瞬間成為賽場上最受歡迎的「氣氛組」。

全國首創「數字龍舟」

除了水上競渡有機械人助陣，本屆大賽另一大亮點是全國首創的「數字龍舟大賽」。賽事移師陸地進行，主辦方依托AR數字技術，使用1:1還原真實河道場景的專業「數字龍舟模擬器」。

參與者只需在模擬器上划槳，其動作便會即時轉化為屏幕上的船速，讓市民在陸地上也能體驗到沉浸式的划龍舟快感。大賽設有專業競技組與公眾體驗組，專業組冠軍可獲得高達1萬元人民幣的獎金，完成大眾體驗的市民亦可獲得AR智能獎牌或精美文創禮品。

大賽主辦方表示，透過「科技+民俗」的全新模式，不僅打破了龍舟運動對水域的物理限制，更成功拉近了傳統文化與年輕群體的距離，為當地端午文旅消費注入了強大的新活力。