世界盃2026｜「咩西GOAT」吊飾爆紅出貨量狂衝6萬件 義烏原創玩轉美斯諧音

美加墨世界盃正如火如荼進行，球場上的激戰點燃全球熱情，而場外的周邊商品市場同樣火爆。今屆賽事中最具話題性的周邊商品，莫過於一款來自中國義烏的原創吊飾「咩西GOAT」小羊。這款巧妙融合中外趣味「梗」的設計，精準戳中球迷的情緒消費需求，目前全球累計出貨量已火速突破6萬件，多國採購商正持續追加訂單。

巧妙融合美斯與「山羊」 諧音致敬球王

這款爆紅的吊飾由義烏體育IP授權商戶「聚星動力」自主研發。產品將阿根廷國家隊經典的藍白10號球衣與可愛的小羊造型結合，衣身上更印有美斯（內地稱梅西；Lionel Messi）的專屬簽名。其設計巧思在於，「咩」呼應了小羊的叫聲；而「GOAT」在英文中除了是「山羊」，亦是「史上最佳球員」（Greatest Of All Time）的縮寫，雙關諧音「咩西」，巧妙向球王美斯致敬，深得大批阿根廷球迷的喜愛。

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該商戶負責人駱添樂透露，其家族在義烏從事毛絨玩具生意30多年。去年他們順利拿下了包括阿根廷、葡萄牙、法國、英格蘭等8支頂級參賽國家隊的大中華區全品類IP官方授權，從打樣到批量生產均能一體化運作，產品設計更可「碾壓」歐美傳統的粗糙款式。

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拿下全球七成周邊訂單

據義烏體育用品協會估算，本屆世界盃周邊商品中，「義烏製造」幾乎佔據了全球約70%的市場份額

。不少商家的訂單量較往屆增長兩至三成，部分暴增達五倍。

駱添樂表示，他們的生產節奏緊跟賽事熱度。由於阿根廷隊球迷基數龐大，相關產品銷量尤其突出。除了「咩西GOAT」，一整面掛滿身穿各國球衣的玩偶小熊牆亦十分吸睛。

面對瞬息萬變的賽事，義烏商家已發展出一套極具彈性的應變策略，駱添樂透露，團隊早已提前為各隊設計並大量生產好「小熊裸體」，一旦世界盃冠軍塵埃落定，工廠可在最快時間內為小熊「套上冠軍外衣」並空運出貨，以極速響應市場的瘋狂需求。

