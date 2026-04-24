Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱貿易戰打出漂亮仗 義烏經驗獲肯定

即時中國
更新時間：09:03 2026-04-24 HKT
發佈時間：09:03 2026-04-24 HKT

新華社昨報道，國家主席習近平近日就總結運用「義烏發展經驗」作出重要指示，強調各地要立足自身實際，尊重基層和群眾首創精神，探索走出符合各自實際的高質量發展之路。這一指示不但是對這座「世界小商品之都」數十年來發展的肯定，也是在當前全球經貿動盪之際，為各地應對外部挑戰，提供了極具現實意義的參照。

相關新聞：馬年｜「笑笑馬」公仔變「哭哭馬」 工人疏忽次貨變爆紅款

上世紀80年代起，義烏從浙江中部的窮鄉僻壤崛起，多年來憑着民間活力、市場敏銳與開放胸懷，把小商品做成大世界，成為中國「縣域經濟」的佼佼者。其核心經驗可簡單總結為：尊重市場、激活民企、靈活應變、永不言敗。

成中國「縣域經濟」佼佼者

這個經驗在過去數年環球複雜局勢中，顯得更為寶貴。在中美貿易戰最烈之時，外界一度看衰中國外貿，尤其是去年4月，特朗普政府再度對華加徵高關稅，不少美國客戶暫停定單、觀望退縮，義烏卻憑頑強韌性打出了漂亮一仗。

當時義烏國際商貿城的老闆娘聶自勤霸氣之言轟動網絡：「美國不要，我就給南美、歐盟客戶！」她經營萬聖節用品，美國市場佔一半，卻毫無懼色。這不是蠻勇，而是對義烏自身產業鏈、全球市場布局信心十足。除了商戶外，義烏官方也採取了簡化通關等一系列政策，降低成本，讓小商品出海更順暢。過去兩年，義烏商貿城里外國客商依舊絡繹不絕，定單不降反增。

義烏去年出口達7307億元

數據最有說服力：2025年，義烏全年出口達7307億元人民幣，增長24.1%；對美出口雖受關稅影響，仍達1387.5億元，增長11.2%；對「一帶一路」國家進出口4133.4億元，佔總額增至61.8%；對東盟出口增速更高達46.7%。

今年美加墨世界盃開賽在即，義烏再次迎來爆單潮，今年頭兩個月，當地體育用品出口23.4億元，同比大增38.5%，不少海外商戶定單較往屆賽事增長5成，再次展現出「世界超市」的實力。

紀曉華

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
17小時前
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
2小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
18小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
17小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
14小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小時前
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
即時中國
3小時前