中國觀察︱貿易戰打出漂亮仗 義烏經驗獲肯定

新華社昨報道，國家主席習近平近日就總結運用「義烏發展經驗」作出重要指示，強調各地要立足自身實際，尊重基層和群眾首創精神，探索走出符合各自實際的高質量發展之路。這一指示不但是對這座「世界小商品之都」數十年來發展的肯定，也是在當前全球經貿動盪之際，為各地應對外部挑戰，提供了極具現實意義的參照。

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上世紀80年代起，義烏從浙江中部的窮鄉僻壤崛起，多年來憑着民間活力、市場敏銳與開放胸懷，把小商品做成大世界，成為中國「縣域經濟」的佼佼者。其核心經驗可簡單總結為：尊重市場、激活民企、靈活應變、永不言敗。

成中國「縣域經濟」佼佼者

這個經驗在過去數年環球複雜局勢中，顯得更為寶貴。在中美貿易戰最烈之時，外界一度看衰中國外貿，尤其是去年4月，特朗普政府再度對華加徵高關稅，不少美國客戶暫停定單、觀望退縮，義烏卻憑頑強韌性打出了漂亮一仗。

當時義烏國際商貿城的老闆娘聶自勤霸氣之言轟動網絡：「美國不要，我就給南美、歐盟客戶！」她經營萬聖節用品，美國市場佔一半，卻毫無懼色。這不是蠻勇，而是對義烏自身產業鏈、全球市場布局信心十足。除了商戶外，義烏官方也採取了簡化通關等一系列政策，降低成本，讓小商品出海更順暢。過去兩年，義烏商貿城里外國客商依舊絡繹不絕，定單不降反增。

義烏去年出口達7307億元

數據最有說服力：2025年，義烏全年出口達7307億元人民幣，增長24.1%；對美出口雖受關稅影響，仍達1387.5億元，增長11.2%；對「一帶一路」國家進出口4133.4億元，佔總額增至61.8%；對東盟出口增速更高達46.7%。

今年美加墨世界盃開賽在即，義烏再次迎來爆單潮，今年頭兩個月，當地體育用品出口23.4億元，同比大增38.5%，不少海外商戶定單較往屆賽事增長5成，再次展現出「世界超市」的實力。

紀曉華