馬年｜「笑笑馬」公仔變「哭哭馬」 工人疏忽次貨變爆紅款

真是「馬倒」成功了！一隻因製作失誤嘴部被縫反的浙江義烏製馬年公仔，近日意外在內地逆襲為爆款，被追捧者稱為「哭哭馬」。網友們瘋狂下單之下，商家反應稱已緊急開了十多條生產線趕貨，以應對一夜暴增的需求。

訂單接到手軟

綜合內媒報道，浙江杭州一名網友近日意外購入了一隻嘴巴被縫反的馬年公仔，原本的「笑笑馬」變成「哭哭馬」，看起來十分委屈。網友將購買經歷分享至社交平台，不料被眾多網友點讚「反差萌」，哭哭馬一夜之間成為「黑馬」，走紅全網。

據悉這款公仔高20厘米，售價25元人民幣，出自義烏。義烏國際商貿城經營戶張女士坦言，當時就是工人疏忽，嘴巴弄反了，沒想到小馬從次品逆襲成爆款，訂單多到來不及生產，「開了10多條生產線吧，沒辦法，來不及」。

《每日經濟新聞》就此評論稱，哭哭馬以歪嘴「喪萌」姿態，精準戳中當代職場人的情緒痛點。在濾鏡氾濫、人設橫行的社交媒體時代，「完美」正成為一種無形壓力，這隻公仔既是對職場負荷的溫柔消解，也是對多元情緒的坦然接納。