武漢霸氣「的哥」︱衝紅燈送急病童遇塞車 「孩子給我，我跑得比你快」︱有片

湖北武漢日前有的士司機義勇載危急病童到醫院，成為全網紅人。司機在接上病危童後，立即報警要求開路，全程打「死火燈」高速直奔醫院，在遇上塞車無法前行時，「把孩子給我，你沒我跑得快」直接從家屬手中，抱走昏迷病童，跑步到醫院。

3歲女童突發休克

據「平安武漢」消息，這宗驚險救人事件發生於於6月5日下午5點多，的士司機王濤在漢口民生路附近，剛接上兩名乘客時，突然被另外兩名女子攔車，指手中抱著的3歲女童，突發暈倒需要急赴醫院搶救。

已上車的兩名男乘客聞言即主動讓出的士，女童、奶奶與姑姑即坐到後座，女童母親則坐到副駕駛位，3人均急得哭出來，要求王濤儘快到當地的同濟醫院急症室。



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王濤在稍加安慰二人後，立即邊開車邊報警，指車上有病危休克女童，要求警方協助保持道路暢通，讓他在最短時間開往醫院。

當地交警接報後，即在控制室調度將王濤沿路交通燈改為綠燈。但開著「死火燈」的王濤駛出一段時後，因遇上晚上繁忙時間，馬路已塞滿汽車無法通行。

王濤於是二話不說，把的士棄於路旁，對女童奶奶霸氣表示「把孩子給我，你沒我跑得快」，然後抱著昏迷女孩直接跑步往醫院。

遇堵塞棄車用腳跑

王濤極速狂奔200米後，碰上一名駕「電雞」騎手，於是向對方求助，「老哥幫幫忙，這孩子病危了，急著去同濟急診」，騎手二話不說，讓王濤二人上車，在車群中穿插送到醫院。



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由女童發病起計，到抵達急症室，全程不到30分鐘。女童經搶救已渡過危險期。

事後，女童家人多次聯絡及面見王濤，表示要酬謝，均遭王濤拒絕。

網民力讚王濤義行，「這是俠義當先的江湖人」、「絕對的功德無量」、「請保佑這個計程車師傅出入平安，身體健康」、「武漢的士司機都是這樣 非常有人情味 點贊」、「眼淚都看出來了，骨子裡的善良」、「看完有點激動，好人一生平安」、「的哥熱心，前排乘客小哥也是好樣的」。