電雞著火騎手不知燒「後欄」 義勇行家極速追截救人︱有片

電動單車（電雞）在內地起火時有所聞。山東有外賣騎手在駕駛「電雞」送貨途中，車尾起火燃著騎手背部衣服，但司機卻懵然不知，幸有好心行家離遠發現後，極速追趕響號，追截起火騎手，及時協助對方將正在燃燒的衣服脫掉撲熄。

不斷催促脫掉著火衫

網上流傳一條驚險救火人的影片。3月13日，山東淄博外賣騎手許先生，在工作途中，看見遠處有行家車尾似在起火冒煙，初初未肯定是「電雞」著火，「還以為是特效」，但距離拉近點後發現不妥，該行家的車尾真的起火，但對方卻渾然不知，繼續駕車。

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許先生見行家的背部衣服已經被燃著，由於當地氣溫寒冷，騎手穿著多件衣服保溫，一時未感覺到「後欄」被燒，加上戴著頭盔開車，又未聽到許先生不斷響咹及呼叫。

許先生加速追趕，成功截下起火行家後，許先生即不斷催促司機趕快脫下多件著火或被燒穿的外套，又叫行家躺在地上壓熄火焰。

許先生確定起火騎手無大礙後，又趕忙提醒其他行家及路人，不要走近起火「電雞」，以免危險。

網民紛紛稱讚許先生神勇之餘，也奇怪涉事司機完全察覺不到車尾起大火，甚至有人質疑是擺拍，「越開越暖和還以為是氣血好起來了」、「現在的衣服都是塑料，要著火真是哎」、「這大哥是真不覺得燙阿」、「老哥估計以為今天的太陽真熱啊」、「百分之一百是在拍視訊，沒有那個人傻到火然燒那麼大，背上沒感覺，電瓶車後視鏡看不到。」。