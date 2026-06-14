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帥氏藥膳雞︱江蘇網紅店阻人餐廳內吸煙 勸喻者爭執後被「激死」

即時中國
更新時間：16:30 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-14 HKT

內地禁煙意識不斷增強，但仍有煙民不自律。江蘇南通有網紅飯店帥氏藥膳雞，店主的男親戚阻止煙民在餐廳內吸煙，雙方爆發爭執，之後有心臟搭橋病史的勸阻者，疑被「激死」，引起網絡關注。

曾心臟搭橋門口抽煙後猝死

據極目新聞報道，江蘇南通某飯店發消息，指飯店老闆一名男親戚，日前勸阻企圖吸煙的顧客時，與對方爭執後猝死。

6月13日晚，當地社區工作人員向極目新聞證實，事件發生於近日，涉事飯店已暫時停業。 

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極目新聞14日據權威渠道獲知，事發於6月8日21時53分，郁某某、馬某某等5名顧客在涉事飯店就餐時，因想在店內抽煙，在被明確拒絕後，雙方發生言語爭執。郁某某、馬某某與店主親屬帥某某等人發生互相拉扯、推搡，後在場人員將雙方勸開。

21時59分，郁某某等五人離開飯店，帥某某與家人當時站在飯店門口。22時01分，帥某某在店門口抽煙，其間突然倒地，經送醫搶救無效死亡。醫院診斷帥某某是心源性猝死。網上則流傳帥某某在勸阻食客吸煙時，遭到毆打，疑與其死亡有關。

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報道指，帥某某為男性，54歲，有心臟病史，曾做過心臟搭橋手術。事發後，當地公安機關及時介入調查處置，郁某某、馬某某等5人被帶至轄區派出所接受調查。

網民紛紛留言，「（企圖吸煙者）那也有間接責任吧」、「煙人害人不淺」、「這煙是非吸不可嗎」、「希望國家大力禁菸謝謝」、「墓誌銘上寫著『對方全責』」、「敬佩堅持原則的普通人」。

 

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