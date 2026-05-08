三亞天價瀨尿蝦證無違規 43歲店主疑「激死」 涉事餐廳心灰結業

綜合內地媒體報道，海南三亞市早前爆出的「天價海鮮」風波迎來大反轉。有遊客日前發文投訴在當地進食4隻瀨尿蝦（內地稱皮皮蝦）被收費逾千元人民幣，質疑遭店家「劏客」。當地市場監管部門經查後，證實涉事餐廳定價符合官方調控範圍，並無違規；惟涉事43歲店主疑不堪網絡輿論壓力，於本周二（5日）不幸猝逝，餐廳目前已停業，並擬永久結業。

當局查明無違規 遊客拒收賠償金

據《九派新聞》及《南方Plus》等傳媒報道，涉事消費者於本周一（4日）晚光顧三亞海棠區一間海鮮餐廳。消費者事後在網上控訴，指4隻泰國瀨尿蝦收費高達1,035.7元（人民幣，下同），總消費額達1,815元。

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三亞市市場監管局隨後介入調查，翻查單據及閉路電視片段後，確認該批泰國瀨尿蝦單價為每公斤1,512元（即每斤756元）。當局指出，根據三亞市海鮮排檔價格管理規定，進貨單價300元以上的蝦類，利潤差價率不得超過60%。涉事店舖的泰國瀨尿蝦進貨價為每斤480元，售價756元，差價率為57.5%，完全在政府指導價的合法範圍內。

據報，涉事遊客於昨日（7日）接獲當局回覆確認價格無問題後，已明確表示不會收取官方平台的「先行賠付」凍結款項。

長期病患店主猝逝

雖然事件真相大白，但已釀成悲劇。涉事餐廳店主的表弟劉先生向內地傳媒透露，43歲的表哥本身患有基礎疾病及腦出血，周二（5日）得知事件後身體狀況急轉直下，不久後便與世長辭，遺下妻子及兩名年幼子女。

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劉先生強調，店內設有26部閉路電視，海鮮均是當着客人面前秤重，並經客人簽字確認無誤後才進行烹調，且海鮮售價受系統監管，一旦超標會自動報警。他無奈表示，店舖近日接獲大量恐嚇電話，目前已在「大眾點評」平台顯示暫停營業，日後亦不打算重開。

專家：高端海鮮成本高 明碼標價即屬合理

針對高端海鮮的定價爭議，廣州市價格協會會長李華分析指，大型瀨尿蝦等高端鮮活海鮮，受稀缺性、長途冷鏈運輸成本及高死亡損耗率等影響，本身具備高定價的成本基礎。他強調，區分合理定價與惡意「劏客」的界線在於是否「明碼標價」；只要食肆清晰標示計價單位（如斤或公斤），並於交易前主動向消費者說明價格及規格，即屬履行了前置告知義務。