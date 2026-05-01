太空清酒 | 獺祭太空釀造清酒 天價546萬元一小瓶

在太空中發酵而成的一小瓶日本清酒，最近以1.1億日圓（約546萬港元）的天價售出。這瓶清酒的日本製造商獺祭（DASSAI），正在探索於月球釀酒的可能性。

獺祭與航太公司三菱重工業合作，打造特製的發酵設備，並把這套設備連同清酒原料送上國際太空站。

在太空中發酵風味獨特。獺祭官網

獺祭在太空釀造清酒。獺祭官網

獺祭與航太公司三菱重工業合作，打造特製的發酵設備，送上國際太空站。獺祭官網

清酒發酵過程於去年11月在國際太空站內，模擬月球重力的環境中進行。獺祭官網

這兩間公司周四發表聯合聲明表示，清酒發酵過程於去年11月在國際太空站內，模擬月球重力的環境中進行。

一瓶僅100毫升

這批酒醪今年2月被運回地球後，於3月在日本被精製成116毫升的日本清酒，接著被裝入100毫升的瓶子內。

而這瓶在太空釀製的清酒，最終以1.1億日圓出售給一名匿名的買家。

其餘的16毫升清酒，則被業者保留下來用於測試。

酒廠：明顯帶酸 風味濃郁

在太空釀造的清酒，喝起來有什麼風味？獺祭發言人說：「它帶有明顯的酸度，風味均衡且濃郁。」

而這兩家公司也表明，銷售所得將捐出，用於支持日本發展太空事業。

冀月球打造清酒釀造廠

他們指出，「實驗結果顯示，即使處於月球重力的環境，在與地球釀造過程相近的條件下，生產清酒也是可行的。」

獺祭表示，希望在2050年前於月球打造清酒釀造廠，盼提升未來月球居住者的生活品質。