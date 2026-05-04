世界盃2026｜傳央視拒天價轉播權 內地球迷反常力撐：做得好！

2026年美加墨世界盃開賽在即，惟坐擁全球最多球迷的中國大陸市場，其播映權誰屬至今仍懸而未決。綜合內地媒體報道，國際足協（FIFA）被指開出近乎上一屆兩倍的天價播映權費用，高達3億美元（約23.4億港元），與中央電視台（CCTV）的報價差距甚遠，導致談判陷入僵局。由於中國隊已篤定無緣決賽周，內地輿論罕有地一面倒支持央視「企硬」，拒絕再當「冤大頭」。

距離世界盃開幕僅剩不足40日，但FIFA官網的轉播權銷售公告中，中國大陸市場仍標示為「待售」。 新華社資料圖

距離世界盃開幕僅剩不足40日，但FIFA官網的轉播權銷售公告中，中國大陸市場仍標示為「待售」。有體育圈內消息指，FIFA對中國市場的報價高達2.5億至3億美元，但央視方面的出價最多僅為8000萬美元，雙方差距巨大。

分析指，FIFA的「獅子開大口」引來央視強硬反擊，主要原因在於今屆世界盃對中國球迷的吸引力大減。首先，中國隊早於外圍賽出局，令賽事缺乏「主隊」元素。其次，今屆賽事在美洲舉行，大部分比賽均在北京時間的早上或上午，並非黃金觀賽時段，預計收視將大打折扣。

世界盃2026，賽事在美洲舉行。 美聯社

網民罕有撐央視：不播也罷

過往若央視未能取得大型體育賽事播映權，往往會引發民怨。然而，今次網民的反應卻出奇地平靜，甚至絕大部分人均支持央視的強硬立場，認為在國足缺席下，為「注水」的世界盃支付天價費用並不值得。

有體育評論員指出，FIFA的如意算盤在中國顯然打錯。由於央視在取得播映權後，仍需時間與各大網絡平台洽談分銷及招商，如今距離開賽僅一個多月，時間緊迫，令央視更不可能「虧本」購入。不過，亦有行內人預計，FIFA始終不會輕易放棄中國這塊肥肉，雙方最終或會達成一個中間價，讓內地轉播不至「開天窗」。