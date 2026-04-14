Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲南漢驚悉中學兒遭欺凌 校內調解6分鐘即場激死

即時中國
更新時間：11:05 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:05 2026-04-14 HKT

雲南曲靖疑發生中學家長，知道兒子被欺凌後，父親因情緒激動即場猝死事件。當地教體局已就事件成立專責組調查。

開學起遭勒索毆打

據極目新聞報道，李女士15歲兒子，於曲靖市馬龍區通泉中學讀九年級。

3月30日下午3時前後，她的丈夫楊某，接到兒子班主任電話，稱孩子被其他同學毆打，家長需要到學校調解此事。

相關新聞：保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大

李女士與丈夫於同日約5時，抵達學校，獲知兒子自本學期一開始，便遭其他同學索要零食，之後進而被勒索金錢，3月30日下午被同學毆打。

楊某知道兒子長期被欺凌後，情緒十分激動，李女士指，丈夫在進入校內調解室幾分鐘，「人便沒有了」。

雲南曲靖有家長在調解兒子在校內被欺凌時猝死。
雲南曲靖有家長在調解兒子在校內被欺凌時猝死。

楊某病發後，校內人員有提供AED(體外除顫器)，在場卻無人懂使用，在撥打120急救電話後，急救人員在電話指導李女士如何為丈夫心肺復甦。

她指，在為丈夫心肺復甦幾分鐘後，120急救人員趕到，但檢查後確認丈夫已經死亡。

生前患高血壓長期服藥

事發至今，李女士認為此事沒有得到妥善解決，其丈夫的遺體也還沒有安葬。

李女士指，49歲的丈夫此前有高血壓，長期服用藥物，平日裡血壓控制得比較好，情緒平穩。事發後，死亡證上的死因是心源性猝死。

4月13日下午，極目新聞多次撥通該校三位相關負責人的電話，均未接電話。記者給該校校長發簡訊也未獲回覆。

馬龍區教育體育局工作人員表示，事情正在處理，情況不便透露。該局另一位工作人員表示，該局已經成立專班處理此事，當地公安機關已介入調查。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
17小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
22小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
17小時前
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
6小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
17小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
18小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
17小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
4小時前
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don't care」
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don&#039;t care」
即時中國
5小時前