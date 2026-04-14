雲南漢驚悉中學兒遭欺凌 校內調解6分鐘即場激死

雲南曲靖疑發生中學家長，知道兒子被欺凌後，父親因情緒激動即場猝死事件。當地教體局已就事件成立專責組調查。

開學起遭勒索毆打

據極目新聞報道，李女士15歲兒子，於曲靖市馬龍區通泉中學讀九年級。

3月30日下午3時前後，她的丈夫楊某，接到兒子班主任電話，稱孩子被其他同學毆打，家長需要到學校調解此事。



相關新聞：保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大

李女士與丈夫於同日約5時，抵達學校，獲知兒子自本學期一開始，便遭其他同學索要零食，之後進而被勒索金錢，3月30日下午被同學毆打。

楊某知道兒子長期被欺凌後，情緒十分激動，李女士指，丈夫在進入校內調解室幾分鐘，「人便沒有了」。

雲南曲靖有家長在調解兒子在校內被欺凌時猝死。

楊某病發後，校內人員有提供AED(體外除顫器)，在場卻無人懂使用，在撥打120急救電話後，急救人員在電話指導李女士如何為丈夫心肺復甦。

她指，在為丈夫心肺復甦幾分鐘後，120急救人員趕到，但檢查後確認丈夫已經死亡。

生前患高血壓長期服藥

事發至今，李女士認為此事沒有得到妥善解決，其丈夫的遺體也還沒有安葬。

李女士指，49歲的丈夫此前有高血壓，長期服用藥物，平日裡血壓控制得比較好，情緒平穩。事發後，死亡證上的死因是心源性猝死。

4月13日下午，極目新聞多次撥通該校三位相關負責人的電話，均未接電話。記者給該校校長發簡訊也未獲回覆。

馬龍區教育體育局工作人員表示，事情正在處理，情況不便透露。該局另一位工作人員表示，該局已經成立專班處理此事，當地公安機關已介入調查。