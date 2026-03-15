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保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大

即時中國
更新時間：17:35 2026-03-15 HKT
發佈時間：17:35 2026-03-15 HKT

山東日前有民眾突發心臟病，其家屬情急下打破一輛備有AED（體外除顫器）的保時捷車窗救人，事後向車主道歉及承擔賠償責任時，保時捷車主霸氣回覆指「砸就砸吧，人命抵不過一塊玻璃」，廣獲網民稱讚有格局，器量大。

「砸就砸吧，人命抵不過一塊玻璃」

綜合內媒報道，事發在山東威海，3月10日，有民眾突發心臟病，患者家人發現現場有一輛保時捷跑車，車身貼有AED標誌，但撥打車主電話救助，希望趕來開車門或遠程開門時，對方未有接電話。

由於患者情況危急，該家人被逼出手，打爆保時捷的玻璃窗，直接拿取車內的AED救人。

病人無恙後，破窗的親屬向保時捷車主「自首」，解釋因未能及時聯絡，才擅自擊破車窗，感謝車主救命之恩外，也表明願意賠償車主損失。

車主則回覆，「如果有需要，砸就砸吧，人命抵不過一塊破碎的玻璃，明天我去4S店維修」，完全沒有不滿的意思。

消息在網上迅速流傳，網民紛紛表示「不愧是開保時捷的大哥」、「能安裝AED的都是善良人」、「有格局」、「保時捷就得給這種善良大義的人開」、「有錢又有愛心，活該你發財」。

AED以香港為例，視乎功能不同，售價約在1.2萬至3萬元之間。

 

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