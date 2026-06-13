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世界盃2026｜AI預測變身「章魚保羅」　千問猜中揭幕戰2︰0

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更新時間：08:44 2026-06-13 HKT
發佈時間：08:44 2026-06-13 HKT

AI變身新一代「章魚保羅」？美加墨世界盃開鑼，國產AI千問、豆包、DeepSeek等集體看好西班牙奪冠，金靴則鎖定法國前鋒麥巴比。其中，千問已成功預測揭幕戰墨西哥對南非的2:0比分，更提前料到紅牌事件。千問負責人介紹，預測整合了龐大球員數據、賽場海拔及天氣等因素，做了最大程度優化；但資深足球解說黃健翔認為，足球的魅力在於不可預測性，AI懂數據但未必懂足球。

德國章魚「保羅」因連續猜中2010年南非世界盃的多場賽事，被球迷奉為「預言帝」。 新華社
德國章魚「保羅」因連續猜中2010年南非世界盃的多場賽事，被球迷奉為「預言帝」。 新華社

國產模型集體看好西班牙奪冠

北京時間周五凌晨3時，美加墨世界盃正式開鑼，本次共有48支球隊進行104場賽事。世界盃素來流行賽果猜測，德國章魚「保羅」因連續猜中2010年南非世界盃的多場賽事，被球迷奉為「預言帝」，爆紅全球。如今，各家AI紛紛入場猜球，創新世界盃預測新玩法。

（圖片來源：千問）
（圖片來源：千問）

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阿里巴巴旗下「千問」AI近日正式上線「足球預測助手」，邀請用戶預測比分。只要用戶在104場比賽中，預測超80場且準確率超過千問，就有機會參與抽取1萬元人民幣大獎和千問AI眼鏡G1等獎品。

賽果預測方面，千問表現相當亮眼。墨西哥迎戰南非的揭幕戰，千問不僅在賽前成功預測2:0比分，還結合主裁桑帕約執法風格與現場氛圍，研判南非粗野動作易招致紅牌、陷入減員被動。最終南非第49分鐘有人領紅，全場共發3張紅牌，創下世界盃揭幕戰新紀錄。次仗韓國對捷克，千問同樣猜中韓國2:1取勝。

DeepSeek。
DeepSeek。

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千問AI預測產品負責人程飛介紹，相關預測依託海量大數據訓練，除球隊歷史、球員實力、受傷情況外，亦納入比賽地海拔、地貌、氣溫、濕度、開球時間及各球隊長期習慣的比賽環境。以揭幕戰為例，除東道主優勢外，墨西哥城海拔逾2200米的地理條件，亦是千問判斷墨西哥取勝的關鍵。

《星島》記者昨日查詢內地主流AI，千問、豆包、DeepSeek均認為本屆世界盃最大奪冠熱門是西班牙，勝率在21%-35%之間，其他四強隊伍為法國、英格蘭、阿根廷。不過面對AI預測，資深足球解說黃健翔「潑冷水」，他認為足球的魅力在於不可預測性，AI雖懂數據但不一定懂足球。各家AI亦提示，臨場換人、偶然失誤或突發傷病都可能改寫賽果，沒有任何AI能100%準確。

字節跳動旗下的AI助手「豆包」。 微博
字節跳動旗下的AI助手「豆包」。 微博

體育諮詢專家張慶指，「AI猜球」活動本質是借世界盃流量的互聯網營銷，目的在於提升品牌聲量、使用者活躍度與數據積累。技術專家王岩認為，各家AI競爭焦點已從參數比拼轉向用戶心智、使用頻次、社交傳播與開發者注意力爭奪。

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