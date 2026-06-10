全國高考2026︱女考生受訪倡「提高性同意年齡」 影片遭全平台下架

全國高考結束，當中一名女考生因為接受訪問，觸及一個敏感話題而備受全網關注。該名女考生希望女性的「性同意年齡，由14歲提高到18歲」，結果被網民肉搜，相關影片已遭內地網絡全平台下架，但未透露原因，事件成為10日熱搜前列。

要求性同意年齡提高至18歲

10日，微博熱搜中「高考女生視頻被下架」一度成為第2位。

涉事女生於8日，在山東某高考試場外，接受記者拍攝採訪，被問及試題難不難時，拿著「金榜題名」花束的女生表示還可以，記者跟著詢問女生還有什麼想說後，女生稍一思索，便對著攝錄機表示希望「提高性同意年齡到18歲」。

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女生說完便笑著舉起姆指，向記者表示「謝謝」，然後轉身與疑是其家長的女士離開。

由於受訪女生青春靚麗，笑容可愛，談及的話題又是「性同意年齡」法律修改，令訪問片迅即在網上瘋傳，更有大量網民「起底」女生。

網民惡意起底女生

事件不斷發酵後，全國各地許多網民紛紛站出來，表示「本人來了」，自認是受訪女生，以示支持討論提高性同意年齡，以及呼籲停止肉搜女生，應把討論焦點放回於保護未成年人。



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這條引發廣泛關注的影片，隨即亦遭微博、抖音等各個平台下架，但未說明原因，引起民眾進一步討論，「14歲可以性同意，卻不許18歲的來討論」、「反對的都是想找未成年的」、「吾輩楷模。支持性同意年齡18歲」、「14歲電動車都不能騎，怎麼能為性負責呢」、「為什麼要對一個高考生有這麼大的惡意」、「在這個問題上孩子難道不是最有發言權的嗎？」、「女生看見隱患，敢於開口發聲」。

也有部份網民質疑女生，「被美國基金洗腦了，故意引起對立」、「開盒他人的人是不是應該被刑事處罰呢？」、「這種言論不要誤導了青少年，還是下架吧」。

據中國《刑法》，滿14周歲及當事人同意、非特殊身分關係下，發生性行為不構成犯罪。但民間亦一直有聲音，認為應提高至18歲，以保護心智未成熟的男女。