全國高考2026︱住宿花卉文創餐飲齊受惠 周邊消費達¥320億

全國高考2026周日開考，直至10日，全國1290萬考生及其親友，將帶動一波高考消費，從就近考場的酒店、食肆，祝福恭賀用的鮮花，以至應考文具等，只要掛上高考噱頭，便會吸引想有個好意頭的消費者。有統計指，今年的高考經濟規模將達320億人民幣。

旗開得勝、一舉奪魁等成熱門詞

央視日前報道，今年的高考考生有1290萬人，較去年少45萬人，且是連續兩年下跌。考生人數雖有減少，但競爭仍然十分激烈，也催生富中國特色的高考經濟。



相關新聞：全國高考2026︱試題核彈級絕密運送 雙GPS定位警車全程押護︱有片

泉州網融媒體報道，各地的「高考經濟」持續升溫，「旗開得勝」、「一舉奪魁」、「考神附體」、「金榜題名」等成為熱門詞，文具文創、服飾及花卉等也紛紛採用，以吸引想有個好意頭的消費者。

有商家推出高考文套裝、考試專用筆具、防滑墊板等用品，價格約15元至30元不等。部分電商平台亦出現大量中高考文創產品，書籤、香囊、胸針、冰箱貼等銷量上升。

紅、黃、綠成幸運色

服飾方面，中國紅繼續成為熱門色，T恤印上「逢考必勝」、「旗開得勝」等字樣，售價在100元以內，頗受家長歡迎，其中一款運動品牌推出的高考T恤，銷量已達2萬件。旗袍銷售亦出現成長，部分店鋪近一個月銷量增長約3倍。商家表示，紅、黃、綠等顏色因寓意「開門紅」、「一路綠燈」等而受到青睞。

考生親友也往往會鮮花，向日葵因「一舉奪魁」寓意成為最受歡迎種類，部分花店備貨量較平日增加3至4倍。部分花店推出67.8元、98.5元等價位花束套餐，以滿足不同消費需求，並搭配「金榜題名」、「旗開得勝」等祝福卡片。商家表示，高考前夕升學主題花束訂單明顯增加，包含個人與班級團購需求。



相關新聞：全國高考2026︱高考今開鑼各地現壯觀送行 安徽領頭巴車牌「就要錄錄錄」

新浪財經報道，圍繞高考形成的相關消費，規模約320億元，涵蓋備考衝刺、志願填報及住宿等多個環節。其中，衝刺培訓市場規模突破320億元，年增長約18.7%。志願填報服務市場規模約10.9億元，部分第三方機構提供收費諮詢服務，費用從數千元至上萬元不等。

高考期間酒店住宿需求上升，部分試場周邊房價出現波動，中國市場監管部門亦發布價格提醒，要求不得哄抬價格。

今年高考，6月7日至8日分別考語文、數學、外語三門，6月9日至10日進行選考科目考試。