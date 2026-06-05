全國高考2026︱試題核彈級絕密運送 雙GPS定位警車全程押護︱有片

全國高考2026進入倒計時，影響千萬學子命運的試題，陸續送抵考場。運輸試卷的車隊全程受北斗衛星定位監控，前後有警車押護，確保試題不外洩送到考場。

中國郵政獨家運送

2026年的全國高考，將在6月7日開考。多名網民分享在各地的高考試卷押運影片。

影片見到，負責押送高考試卷的綠色中國郵政貨車，車尾有「保密押運，嚴禁穿插」的字樣，車隊整齊列隊行駛。車隊前後有警燈閃爍的護衛車輛前後警戒，所有運輸車全程開啟雙閃。



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據「快科技」報道，高考試卷，均是由北京運到全國各個考場。試卷在啟封前屬於國家最高等級「絕密」檔案，運輸保密等級與核武器同級，任何未經授權的靠近或干擾均涉嫌違法。

數十年獨家承運高考考卷的中國郵政的特勤車隊，會聯同公安、武警及考試中心執行運送任務。

每輪運送試題的貨車，也裝有北斗衛星與GPS定位系統，行駛軌跡即時回傳指揮中心，偏離路線即刻觸發警報。

貨車內又設有360度無死角攝影機，確保試題在運送過程中完好無損。

高考試題運輸車隊，自北京出發起，必須在72小時內，將考卷送達全國各個考場。之後，試題會送入保密室，在北斗定位與高畫質監控下，入庫試題未經授權移動，即會觸發警報。

網民紛紛留言，「高考是普通人最公平的一次選拔」、「是我這輩子唯一近距離接觸國家機密的機會」、「當代最牛的鏢局：中國郵政」、「在牛的快遞公司，這個業務也接不到，這獨屬中國郵政」、「想哭，拉的是孩子們的命運」、「郵政一年只要幹這一票大的」。