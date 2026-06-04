全國高考2026︱廣州地鐵設考生優先通道 文具雨衣免費取借

2026年全國普通高校招生統一考試（高考）將於6月7日開考，考生雖然較去年減少約45萬人，至1290萬人，但全國各地仍如臨大敵，紛紛做好各種準備確保考生順利應試。廣州地鐵便開通了綠色快速通道、愛心文具袋、列車禁止鳴笛等措施，確保考生準時抵達，在不受干擾情況下出戰高考。

列車全天禁鳴笛

據《廣州日報》報道，廣州高考將於6月7日至9日舉行，有近7萬考生參加，全市共設定考點72個，其中有38個考點鄰近地鐵站。

廣州地鐵在高考期間為考生設快速通道。資料圖片

廣州地鐵在高考期間，為考生提供愛心文具袋、藥箱及雨衣等。資料圖片

廣州地鐵在高考期間，為考生提供愛心文具袋、藥箱及雨衣等。資料圖片



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為保障考生出行，廣州地鐵全線網將加配備用列車，根據考場附近客流調配行車，保障通行順暢。同時，鄰近高考考點及常態化客流管控車站，將在安檢口、進出閘機處增設「考生快速綠色通道」，考生及陪同家屬可憑準考證優先通行。此外，如遇票卡異常無法正常進出站等狀況，車站將第一時間優先處理，全力保障考生順暢赴考。

高考期間，正線地面、高架區段及鄰近考場的車輛段將全天停止列車鳴笛，降低考場周邊噪音。

高考期間料日日有雨

此外，廣州地鐵在陳家祠、沙湧、東山口、市二宮、鷺江、華師、植物園、天河公園、珠江新城、從化客運站、北滘公園共11個鄰近考點的車站設定「愛心助考驛站」，配備愛心文具袋、便民藥箱、一次性雨衣和便民雨傘等物資，供考生免費取用和租借。

廣州地鐵提醒，考生如在赴考、乘車過程中遇到困難，可隨時聯絡車站工作人員或撥打96891廣州地鐵服務熱線尋求幫助。

不過，中國天氣網氣象分析師葉夢龍表示，未來一周，南方有兩輪降雨，影響貴州、湖南、江西等十多個省，6月3日至9日廣州、福州、昆明將雨水全勤，周日至下周初雨勢較強。