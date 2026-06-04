嚴打AI出貓︱內地高考禁攜手機智能眼鏡入場 違規即取消各科成績

內地高考周日開鑼，廣東、上海、福建、河南、湖北、內蒙古等至少10省市要求考生佩戴的眼鏡必須接受專項檢查，以防使用AI眼鏡作弊。教育部前日警示，無論是否使用，凡攜帶手機、AI手錶（手環）、AI眼鏡等進入考場，即屬作弊，取消各科成績。此前海內外已有多宗使用AI眼鏡作弊案例，如18歲東京高三學生在早稻田大學入學試上用AI眼鏡作弊被起訴、湖北高校學生用AI眼鏡作弊被發現等。

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今年高考將於周日（7日）開考，考生人數達到1290萬人。教育部前日發出高考預警訊息，提醒考生誠信參考，無論何種理由、無論是否使用，攜帶手機、智能手錶（手環）、智能眼鏡等進入考場即構成作弊。

福建培訓關注形狀特徵

多省市教育考試機構前日發出通知，要求考前查驗考生眼鏡。上海、廣東的教育考試院要求，考生進入考場接受安檢時，攜帶的眼鏡須在視頻監控下自行摘下並放置於枱面，由監考員進行專項檢查。

內地高考受到全社會重視。圖為去年山東的高考送考車隊。中新社

湖北省教育考試院前日發布考前提示，要求今年高考入場實行「身份驗證+智能安檢+人工安檢」模式，考場實行「人工監考、視頻監考、流動巡考和即時智能巡查」，呼籲考生誠信應考。福建高考考務培訓時也特別強調防範新型智能眼鏡，引導工作人員重點關注考生眼鏡大小、形狀等特徵。

內蒙古則進一步強化智能安檢手段，指高考考點不受理戴AI眼鏡代替光學眼鏡參加考試的申請，由此引發的影響考試作答等結果，責任將由考生本人自負。河北、貴州等地也要求考生提前備好適合的普通光學眼鏡，進入考點不可佩戴智能眼鏡。另外，河南、四川、天津亦有明確嚴禁攜帶智能眼鏡進考場的規定。

內地高考受到全社會重視。圖為去年成都的高考考生。中新社

湖北曾發現AI眼鏡作弊

近年AI眼鏡快速發展，作弊風險也受到關注。早在2024年，東京一名高三男學生參加早稻田大學創造理工學部入學考試時，涉嫌使用智能眼鏡拍攝化學等科目試卷，把照片發送到自己的手機，再上傳到社交媒體平台X向網友尋求答案。有網民回答後，發現考生作弊，隨即向早稻田大學作出舉報，該生被移送檢察部門。

內地亦曾有學生使用AI眼鏡作弊被發現。湖北一間高校近日公告，一名2023級學生於今年1月22日《概率論與數理統計B》考試中，使用智能眼鏡獲取與考試內容相關訊息，被認定考試作弊。在小紅書、微博等社交平台上，不少網友提及自己學校曾發類似通報。