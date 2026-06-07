全國高考2026︱高考今開鑼各地現壯觀送行 安徽領頭巴車牌「就要錄錄錄」

內地高考今日開鑼，各地使出十八般武藝送考。安徽毛坦廠中學再現萬人送考，領頭大巴車牌「91666」，諧音寓意「就要錄錄錄（取）」；廣州家長送考講究好意頭，手舉甘蔗寓意「掂過碌蔗」，持向日葵寄望「一舉奪魁」。今年高考報名人數比去年減少45萬人，降至1290萬人，連續第二年下滑。有分析指，適齡生源與復讀生減少，再加上部分中職生看淡學歷價值、選擇直接就業，導致報考規模下降。

▍中國組 ▍

極目新聞報道，昨早8時許，十多輛送考大巴從安徽六安的毛坦廠中學陸續駛出，送考生前往市區考點。領頭的紅色大巴車牌號碼為「91666」，諧音「就要錄錄錄」，寄託着對考生「順利錄取」的美好祝願。司機是屬馬的馬師傅，他已經連續十多年擔任送考司機，寄予考生「馬到成功」。

報考人數比去年減45萬人

道路兩側，自發前來的市民與家長們早已匯成人海，有人揮舞着寫有「金榜題名」的旗幟，齊聲高喊「高考加油」。毛坦廠中學位於安徽深山小鎮，在校學生常年超過2萬人，被稱為「亞洲最大高考工廠」，自2013年起因萬人送考的壯觀場面而引發關注。

安徽毛坦廠中學的高考考生出發。中新社

安徽毛坦廠中學的高考考生出發，萬人送行。中新社

浙江省金華市有巴士職員為考生布置打氣裝飾。新華社

在廣州，廣州大學附屬中學昨日舉辦加油壯行活動，家長們為子女花式應援，一個個舉着長甘蔗，蔗上掛有香蕉、糭子，取「掂過碌蔗、一朝高中」的彩頭， 手持向日葵寄望「一舉奪魁」，甚至身穿「狀元服」，為考生助威。

家長穿「狀元服」助威

四川巴中，南江縣長赤鎮長赤中學的800多名高三學生，前日出發前往縣城考點，約2萬居民自發送考，佔全鎮居民人數的四分一，熱鬧非凡。附近商戶羅先生對極目新聞稱，長赤鎮只有一間高中，高考是鎮上大事，送考成為多年傳統。

中國教育部數據顯示，今年報考人數為1290萬人，較去年減少45萬人，是高考報名人數連續第2年下滑。

中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文對《財新》分析報考人數回落三大成因 。其一，高考報考群體囊括普通高中與中職學校兩大生源，2023年普高、中職招生總量較2022年減少約10萬，基礎生源規模回落。其次，高考命題向反刷題改革，加上公立學校不招收復讀生，令復讀報考人數普遍下滑。此外，高等教育日趨普及，文憑含金量縮水，部分中職生認為大學畢業也未必找到體面工作，索性放棄報考、直接就業。

報道稱，雖然高考報名人數近2年呈下降趨勢，但有研究顯示，未來10年內，全國高等教育學齡人口18至22歲將按先升後降的趨勢發展，高等教育資源將面臨著短期相對不足和長期可能過剩的挑戰。