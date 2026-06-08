全國高考2026︱深圳4名考生困𨋢近1小時 開考前15分鐘驚險趕到

全國高考正在舉行，深圳羅湖區8日清晨發生一宗令人捏一把汗的事件。毗鄰深圳中學考場的「華盛君薈名庭」住宅小區，一部電梯突然故障，4名正在趕赴考場的考生被困升降機內近1小時。經物業管理、消防及公安多個部門聯合救援，4人最終在開考前約15分鐘驚險趕抵考場，順利應考。

清晨接報多方聯動救援

據深圳中學考點一名巡考老師透露，事發於8日清晨7時許。當時4名居住在上述小區的考生乘搭升降機下樓，準備前往僅約200米外的考場，未料電梯在半途突然卡住。

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小區物業管理處相關負責人馮先生表示，值班人員於7時49分接到電梯緊急呼叫報警，一分鐘後隨即聯絡電梯維保人員趕赴現場。與此同時，被困學生亦撥打緊急求助熱線，公安及消防人員迅速到場，聯合展開救援。

經多方協力，4名被困學生於早上8時許全部安全獲救，事件中無人受傷。脫困後，4人飛奔趕往考場，最終於上午8時45分左右抵達深圳中學考點，距離9時正式開考僅剩15分鐘，有驚無險進入試場。

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住戶多次反映涉事𨋢老化

據了解，涉事升降機已投入使用15年，按照特種設備使用規範，已進入「老舊服役」階段。有小區業主反映，涉事升降機並非首次出現異常，長期以來曾多次向管理處反映升降機運行不穩定的問題。

馮先生回應稱，小區所有升降機均按時完成月度、年度檢修及安全評估，物管此前已更換升降機零件以維持基礎運行。面對業主提出整體更換升降機的訴求，物管已啟動更新規劃流程，並向街道相關部門提交申請。

為避免同類事件再次影響考生出行，物業管理處表示，高考期間將安排安保、值班人員及電梯維保人員實行24小時現場值守，對所有電梯進行實時巡查，加大巡查頻次，全力保障考生出行安全。

