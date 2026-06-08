Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全國高考2026︱廣西男試場外玩漂移博流量 處10日行政拘留︱有片

即時中國
更新時間：16:55 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:55 2026-06-08 HKT

全國高考舉行期間，各地也有種種臨時措施，確保考試順利進行，考生不受滋擾。廣西卻有男子為了博流量，求關注，在試場門前玩「漂移」，終被警方處以10日行政拘留。

相關新聞：全國高考2026︱住宿花卉文創餐飲齊受惠 周邊消費達¥320億

據內媒報道，廣西陸川29歲男子呂某璐，為在網絡引起關注，於6月2日凌晨4時30分許，在今年高考試場陸川中學東校區門口處，駕駛汽車在校門前不斷玩「漂移」，並叫友人拍攝。

廣西男高考試場外玩漂移，被處10日行政拘留。
廣西男高考試場外玩漂移，被處10日行政拘留。
廣西男高考試場外玩漂移，被處10日行政拘留。
廣西男高考試場外玩漂移，被處10日行政拘留。

由於呂某璐「漂移」期間產生轟鳴噪音，對學校周邊構成滋擾，有民眾因而舉報。

警方調查後，6月5日以呂某璐在校門口路段駕車漂移炫技、網路造勢博流量的違法行為，處10日行政拘留。

 

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
4小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
6小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 震後約五小時海嘯威脅已大致解除︱持續更新
即時國際
1小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
影視圈
7小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
4小時前
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
影視圈
5小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
9小時前