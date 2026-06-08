全國高考2026︱廣西男試場外玩漂移博流量 處10日行政拘留︱有片

全國高考舉行期間，各地也有種種臨時措施，確保考試順利進行，考生不受滋擾。廣西卻有男子為了博流量，求關注，在試場門前玩「漂移」，終被警方處以10日行政拘留。



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據內媒報道，廣西陸川29歲男子呂某璐，為在網絡引起關注，於6月2日凌晨4時30分許，在今年高考試場陸川中學東校區門口處，駕駛汽車在校門前不斷玩「漂移」，並叫友人拍攝。

廣西男高考試場外玩漂移，被處10日行政拘留。

廣西男高考試場外玩漂移，被處10日行政拘留。

由於呂某璐「漂移」期間產生轟鳴噪音，對學校周邊構成滋擾，有民眾因而舉報。

警方調查後，6月5日以呂某璐在校門口路段駕車漂移炫技、網路造勢博流量的違法行為，處10日行政拘留。