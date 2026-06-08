全國高考2026︱多地推遲上班保通行 教育部長北京調度全國高考工作

全國1290萬高考生昨日迎來人生大考，全國總動員護航。湖北、雲南、山東等地調整作息，機關及企事業單位今明上班時間延至上午9時半，減少交通擠塞。教育部部長懷進鵬坐鎮北京的指揮平台，確保各地高考平穩進行。考場內「AI監考員」上崗，智能識別異常舉動。考場外暖心故事不斷：西安有考生走錯試場，熱心司機僅花15分鐘跨越13公里將其及時送達；北京、上海有考生遺失身份證，派出所火速開辦臨時證件解燃眉之急。

▍中國組 ▍

今年高考全國共設7981個考點，34.8萬個考場。全國統一高考科目為語文、數學、外語3門，考試時間為7日、8日，9日、10日進行選考科目考試。首日考試科目是語文和數學。懷進鵬昨日通過國家教育考試指揮平台查看考點、考場以及考生入場情況。他指出，高考既是考生的人生大考，也是對政府治理能力的大考，要抓好考試組織各項工作。



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高考期間，多地宣布調整上班時間。雲南普洱、遼寧鞍山等地要求市級機關、企事業單位周一、周二上班時間調整為上午9點半；湖北鄂州更要求中心城區除保障城市運轉單位外，其他單位錯峰出行，上下班時間分別調整為上午9點半、下午3點。

AI平台限制考題解答功能

每年高考總有考生去錯試場。陝西西安有大批電單車愛好者，多年自發協助送考，有考生昨日錯到距離13公里的另一考場，結果被電單車友僅用15分鐘送回正確試場，順利開考。官方也派出大量交警保障考生準時抵達考場。湖南長沙一名考生亦走錯考場，緊急向執勤交警求助，鐵騎警力火速護送其趕至正確考點。



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北京和上海多名考生則遭遇丟失身份證的突發情況。一名上海考生家長謝先生表示，當時孩子突然發現身份證找不到，就趕快聯絡當地派出所，警官馬上幫忙補辦新證，「因為時間已經來不及了，民警還用警車送我們，比平常快很多。

嚴防高考作弊，各地運用智能巡查系統和智能安檢門等高科技手段，部分考場更實現無線電訊號全屏蔽。在北京市第二中學考點，現場貼出紀律提示，明確禁止攜帶智能眼鏡；廣東廣州各試場重點增強安檢門對智能眼鏡等隱蔽式穿戴設備的識別。

「AI監考員」識別異常舉動

AI智能巡查系統也在多地投入使用，一旦AI識別出考生或監考員有異常行為，監控系統會自動截取異常行為前後的錄像片段，供審核員進一步確認。

高考期間，豆包、元寶、DeepSeek等多間AI平台的拍題答疑、涉考問題解答等功能亦被限制使用。《星島》記者嘗試使用豆包解答數學題，豆包回應：「為保證高考的公平公正，該功能於考試期間暫時關閉。」