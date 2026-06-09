傑士邦︱內地情趣用品消費逼近¥2000億 人福醫藥退出安全套市場

內地企業人福醫藥，月初將其創辦的品牌「傑士邦」的股權清倉，徹底退出中國的安全套市場。有內媒報道指，事件背後反映內地避孕市場不斷萎縮，五年縮水25%，取而代之是「不求人」的情趣用品市場，2024年的銷售額達1942億元人民幣，是安全套的12倍以上。

安全套悖論被打破

據《都市快報》報道，人福醫藥以10億人民幣悉數出售傑士邦母企樂福思的股份。傑士邦是與杜蕾斯、岡本齊名的全球避孕套及兩性用品品牌，由人福醫藥於2001年創立。

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報道指，人福醫藥這次拋棄「親生仔」，是因為內地避孕市場不斷萎縮。過去，經濟學曾有「安全套悖論」，經濟環境越差，安全套銷情越好。1929年美國大蕭條期間，避孕套年產量從1億隻飆到5億隻；2008年金融危機，中國線下銷量漲了三到四成。

不過，這個經濟反向的指標，2020年後在中國卻失靈，艾媒諮詢資料顯示，中國避孕套市場規模從2020年的208億元縮水至2024年的156億元，五年下跌25%。頭部品牌杜蕾斯、岡本、傑士邦線上全平台銷量下滑幅度普遍在15%至20%。

新興避孕法衝擊

報道指，安全套在短效避孕藥、皮埋避孕等方式興起後，銷情嚴重受威脅，2023年，全國皮埋（皮下植入避孕棒）使用量達42萬支，同比增長46%；口服短效避孕藥零售額達9.8億元，增長24%。替代效應明顯。

更關鍵的是，「一個人的性」的消費市場在內地迅速崛起。報道指，目前中國的「單身狗」達2.97億，而且當下的單身人士並非剩男剩女，更多是主動選擇的結果，他們不結婚、不同居，甚至不約會。

Z世代不追求雙人關係

2024年，中國情趣用品銷售額達1942億元，同比增長8%，是避孕套市場的12倍以上；預計2025年突破2081億元。美團閃購資料顯示，成人用品90天復購率高達38%，遠超平台21%的均值；年均下單頻次從2.1次飆升至5.3次。「吸吮類玩具」和「玻尿酸潤滑液」同比分別增長180%和95%，成為增速最快的品類。



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報道指，在一線城市，一次約會晚餐+電影二人消費隨時500元人民幣，還未計從認識到親密的時間成本，——Z世代從初次搭訕到首次親密平均耗時4到6週。而一款200-300元的情趣玩具可以用幾十次，單次成本不足5元，下單到送達最快30分鐘。

各項數據下，顯示性需求並未消失，但正從雙人約會，迅速轉向低成本、高私密的單人消費。報道指，這現象並非中國獨有，日本2015年就出現了類似趨勢，歐美市場同樣如此，疫情後情趣用品線上銷售額增長超過70%。