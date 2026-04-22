伊朗戰事中斷原料供應 杜蕾斯生產商警告：全球避孕套或加價三成

伊朗戰事引發的連鎖效應已蔓延至日用品市場。全球最大避孕套生產商、馬來西亞康樂公司（Karex）昨日（21日）警告，受戰事影響，若供應鏈持續中斷，旗下產品或將大幅加價兩至三成，甚至更高。行政總裁直言，現時情況非常脆弱，別無選擇下只能將成本轉嫁消費者。

需求急增雪上加霜

康樂公司每年生產超過50億個避孕套，是杜蕾斯（Durex）等國際知名品牌的供應商，亦為英國國民保健署（NHS）及聯合國等機構提供公共衛生產品。

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公司行政總裁基亞特（Goh Miah Kiat）指出，自衝突爆發以來，多項生產成本均顯著上升。當中，用作製造避孕套的合成橡膠、丁腈材料，以至矽油潤滑劑及鋁箔包裝等，價格全線飆升。其中，與油價掛鈎的矽油價格已急升約三成。

他解釋，由於霍爾木茲海峽航運受阻，運輸時間由過去一個月延長至近兩個月，令運費大增，許多客戶的庫存已低於正常水平。與此同時，今年的避孕套需求卻反向增長了約三成，令供應短缺問題雪上加霜。

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發展中國家庫存告急

基亞特透露，現時有大量避孕套仍滯留在運輸船上，許多發展中國家的庫存尤其不足，情況堪憂。

分析指，事件凸顯了全球供應鏈的脆弱性。除了避孕套，即食麵、化妝品、橡膠手套等同樣依賴石化產品的日用品，亦可能面臨嚴重的供應中斷和價格壓力。有塑料企業擔憂，若戰爭無法盡快平息，長期影響將更為深遠。