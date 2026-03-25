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低俗性暗示？｜麵包連鎖店即棄手套包裝似安全套 店家現「羅生門」回應

即時中國
更新時間：07:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-25 HKT

內地知名連鎖烘焙店「南洋大師傅」，近日因其一款即棄手套的包裝設計，在網上引發軒然大波。有網民發帖指控，該款手套的包裝不論外形或字眼，均與安全套（避孕套）極為相似，涉嫌利用低俗的「性暗示」作招徠。事件迅速發酵，惟品牌方在回應傳媒查詢時，卻出現兩種截然不同的說法，令事件陷入「羅生門」。

字體大小惹遐想

據網上流傳圖片顯示，引起爭議的即棄手套包裝設計為一款方形獨立包裝，與市面上的安全套包裝十分相似。包裝上印有「友情提示：記得帶手套」的字樣，但設計師卻刻意將「手」字縮小，並將「套」字放大並置中，其暗示意味不言而喻。

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帖文引發網民熱議，不少人炮轟設計。「其實我不明白的是，為什麼很簡單的一次性手套，它的包裝外形設計成和避孕套一模一樣？」、「完全可以換個包裝，做成長條或者別的形態。」大批網民批評品牌為求「出位」而「踩界」，手法低俗，有損品牌形象。

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熱線回應：稱來不及回收

內地傳媒根據包裝上提供的電話號碼致電查詢，接聽電話的陳姓職員表示，該熱線為「南洋大師傅」的招商熱線。他對包裝引發的爭議表示歉意，並承認已收到大量加盟商反映此問題正在網上發酵。

該職員更表示：「因為很多手套已經發下去了，回收也來不及，我們在加急處理。」此番言論，似乎間接承認該款具爭議性的包裝，確由品牌方所生產及派發。

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總部反指遭惡意中傷

然而，當傳媒其後聯絡到「南洋大師傅」的母公司「寧波金之秘科技有限公司」時，卻得到了截然不同的答案。一名林姓值班人員堅稱，品牌方的正品門市絕無出現過此類包裝。

他強調：「我們（正品）手套上寫的是『快樂高能』，連手套的『套』字，都沒有寫在上面。」他否認公司總部曾生產過網上流傳的該款手套，並推測事件可能涉及「惡意競爭」。他表示，會將情況上報予公司領導層作進一步核實。

由於品牌方的兩個不同部門，就同一事件給出了完全矛盾的回應，令外界對事件的真相更感困惑。究竟是品牌內部管理混亂，還是真如總部所言，是遭到惡意中傷，目前仍有待進一步釐清。

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