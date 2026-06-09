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重慶山姆打包哥︱男子扮領養再虐殺貓狗 動保民眾怒圍家門

即時中國
更新時間：11:35 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-09 HKT

重慶一名因在山姆瘋狂試食又要打包，在當地廣為人識的男子「打包哥」，近日被動物保護人士指控，他在網上假扮愛心女性，偽稱領養把貓狗騙回家後，便殘忍虐殺，疑在外網販賣虐殺影片牟利。事件激起大量民眾前往對方家門示威聲討，事件成為9日早上微博熱搜首位。

鄰居拍下露台虐狗證據

綜合網上消息及報道，被指控虐殺動物的男子李萌，被網民及鄰居發現，經常在家中及露台虐待動物，過去有鄰居曾就此報警，但因內地沒有動物保護法最終不了了之。

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據了解，李萌會在網上以充滿愛心的女性做人設，領養小貓小狗，但騙得小動物回家後，卻施以種種殘酷手段，虐殺動物並將過程拍片，疑放到外網的虐待動物群組出售。有「打包哥」的鄰居，便曾拍攝到其在陽台傷害動物的影片。

此外，亦有動保人士，發現「打包哥」棄置家門外，被打至奄奄一息的小狗，經獸醫檢查，證實小狗遭人鋸平牙齒、剪斷尾巴及全身多處骨折。

動保女自責受騙送狗圖輕生

有女民眾誤信「打包哥」，將屋苑內一窩流浪狗寶寶轉送李萌飼養，事後卻發現狗寶寶的流浪狗媽媽，被「打包哥」殘忍殺害，至於其他多隻未滿月的狗寶寶，則被他帶回家在露台虐殺。

上述女動保人士，6月7日因自責錯信李萌「好心領養」，導致流浪狗全家被滅門，一度情緒激動，走至大廈天台企圖輕生，幸被在場其他動保人士勸回。

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「打包哥」扮好心網上騙動物虐殺的消息傳開後，在重慶迅即發酵，大批動保人士及不值李萌所為的民眾，紛紛自發前往「打包哥」在大石壩附近的屋苑樓下示威，他們高舉印有「喪盡天良」、「喪心病狂」等字眼的海報和受害流浪狗的照片，部份人甚至上門指罵李萌。

拋狗屍落樓挑釁示威者

現場更傳出消息，「打包哥」面對數以十計動保人士的聲討，寸步不讓，報警驅趕示威者外，還曾將疑被其虐死的小狗屍體拋落街挑釁。

事件目前尚未平息，有參與示威的動保人士，繼續在網上號召到「打包哥」住處示威，要求政府正視及設立《動保法》。6月9日，重慶公安局江北分局指，正就事件調查。

網民紛紛留言，「既然沒有法律能為它們發聲，那就讓輿論叫他們一家做人」、「輿論對他沒用的，慣犯了」、「重慶人民好樣的」、「不能放過惡魔」、「虐待動物到底什麼時候能立法？？」、「他兒子跟著他，這輩子算是完了」、「不立動物保護法，就是永遠落後」。

李萌2024年常在當地的山姆超市惡意試食，以及強行將試食食品打包取走，被職員阻止便滾地撒潑，在重慶頗有惡名，被網民稱為「重慶山姆打包哥」。

 

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