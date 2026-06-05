美議員提案點名審查中國機械人 宇樹科技「上榜」 學者指預防性遏制

近年發展迅速的中國人形機械人產業，已成為美國政界的眼中釘。美國跨黨派眾議員當地時間周三提出名為《保護美國免受敵對機械人主導地位法案》，要求美國國家安全機構審查中國等「外國對手」製造的人形機械人和四足機械人，更點名杭州宇樹科技等企業。清華大學學者孫成昊對《星島》指出，美國國家安全邏輯正在從傳統的訊息通訊技術領域，延伸至具身智能領域，該法案實際上是在試圖複製此前針對華為、中興和TikTok的監管路徑。

▍駐京記者楊浚源 ▍

該法案由美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾等3名兩黨議員共同提出，要求對中國等「外國對手」製造的機械人進行審查，並將被確定為「對美國構成國安威脅」的機械人列入黑名單，禁止進入美國。一年內未接受審查的產品將自動進入黑名單。

稱不正當手段與美企競爭

穆勒納爾稱：「中國製造的機械人對國家安全、關鍵基礎設施和美國工人構成威脅。它們內置後門，可被劫持用於間諜活動。我們的立法將阻止這些威脅，防止中國將它們滲透到全美各地。」他還點名道，在國家補貼支持下，宇樹科技和其他中國機械人公司正在通過不正當手段與美國機械人製造商競爭，這可能導致美國公司破產，並使美國陷入對中國的依賴。



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穆勒納爾還聲稱：「這些公司還與中國軍方關係密切，他們利用收入開發武器化機械人。我們必須立即採取行動，禁止進口具有惡意用途的外國製造的機械人。」據稱，美國國際無人駕駛飛行器系統協會及部分美國人形機械人公司對這部法案表達了支持。

宇樹科技2016年創立於杭州，其H/G系列人形機械人近年暢銷全球。美國輝達CEO黃仁勳近期在台北表示，將與宇樹合作生產機械人。

機械人料成兩國競爭新焦點

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊對《星島》指出，過去中美科技競爭集中於晶片、5G和平台經濟，如今已向人工智能與機械人融合領域擴散。美國擔心中國在未來具身智能時代獲得類似在電動車、無人機領域的競爭優勢。美國議員提出的這項法案更像是一種「預防性遏制」，即在中國機械人尚未大規模進入美國市場之前，提前建立制度性壁壘。

他相信，未來一段時間，人形機械人很可能成為繼AI晶片之後中美科技競爭的新焦點。對於中國企業而言，挑戰不僅來自技術突破本身，更來自如何應對日益政治化、泛安全化的國際市場環境。這也再次說明，中美科技競爭已經從單純的技術競爭，逐步演變為技術、安全、產業和地緣政治相互交織的綜合競爭。

中國已實現機械人上游配件自給

知名經濟學者盤和林向《星島》分析，人形機械人早期研發多源於軍方需求，波士頓動力是典型代表，旗下人形機械人、機器狗率先和軍方合作進行應用測試，主要面向殘骸勘查、有毒污染區等高危場景的巡檢作業。對比之下，宇樹科技等國內企業研發的人形機械人，落地首發場景多集中在武術、舞蹈等商業展演領域。



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他認為，美國國家安全機構實際上是以己度人，參照本國機械人的發展慣例研判中國產業，目的是透過渲染中國威脅論，實施機械人關鍵技術和配件禁運。不過，中國已經基本上實現了人形機械人上游配件自給，美國難以以此遏制中國機械人發展步伐。