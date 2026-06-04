Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全美一叮｜四川男攜8國產機械人登台 勁舞震撼全場獲全票晉級｜有片

即時中國
更新時間：16:08 2026-06-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-04 HKT

美國著名選秀節目《全美一叮》（America's Got Talent）近日迎來一場充滿科技感的演出。一名26歲來自四川的青年，帶領8部由中國研發的「宇樹」人形機械人在舞台上共舞。其精彩表現不僅震撼全場觀眾，更獲得評判一致讚賞，最終以全票通過順利晉級下一輪賽事。

宇樹機械人屢展靈活身手

據新華國際報道，該集節目於當地時間6月2日晚播出。參賽者吳宇飛巧妙地將舞蹈藝術與現代科技結合，與8部宇樹機械人展現出高度默契的群舞。機械人流暢的動作及精準的配合令在場人士驚嘆不已。節目評判對表演給予極高評價，連聲讚歎：「太了不起！太壯觀了！太瘋狂了！」吳宇飛憑藉此項結合中國硬科技的創新演出，成功俘虜評判團，獲全票通過晉級。

相關新聞：變形金剛真實版？ 宇樹推全球首款載人機甲GD01 售¥390萬｜有片

事實上，國產人形機械人展現靈活身手在內地已非新鮮事。在2026年的央視春晚舞台上，宇樹機械人便曾參與演出，大秀武術及跑酷（Parkour），其動作的流暢度與穩定性早已驚艷全國觀眾。此外，另一款國產「眾擎機械人PM01」亦曾完美復刻香港著名影星周星馳電影《功夫》中的經典「斧頭舞」場面，一度引起網絡熱議。

相關新聞：Nvidia與宇樹科技等合作 製作人形機械人 另宇樹科創板IPO已過會

黃仁勳：全球機械人產業將高度依賴中國

近年來，中國人形機械人在海外市場屢獲關注，其背後的中國產業鏈在全球市場中亦逐漸佔據舉足輕重的地位。《華爾街日報》早前報道指出，雖然美國目前仍掌控機械人「大腦」所需的高端晶片及核心運算技術，但中國在人形機械人的硬件製造生態上，已具備無可匹敵的主導優勢。

晶片巨頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日在一檔播客節目中亦公開承認，中國在微電子、電機、稀土以及磁體等機械人基礎技術領域，均處於全球頂尖水平。他更坦言，未來的全球機械人產業將在很大程度上依賴中國的供應鏈。

最Hit
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
6小時前
Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與父母具血緣關係
00:48
Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與被捕父母具血緣關係
突發
5小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
2026-06-03 15:26 HKT
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
6小時前
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
影視圈
9小時前
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:32
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 關女稱「內心安穩」對事件有信心 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
8小時前
Save Lily 懶人包︱「非常父母」風波始末 從芬蘭潛逃到瑞典、回港家中再誕Danny後被捕
Save Lily懶人包︱「非常父母」風波始末 從芬蘭到瑞典 回港家中分娩Danny 驗DNA終證具血緣關係
社會
5小時前
西九龍公路私家車「自焚」陷火海 女司機及時逃生
00:41
西九龍公路私家車「自焚」陷火海 女司機及時逃生
突發
7小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
2026-06-03 12:24 HKT