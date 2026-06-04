全美一叮｜四川男攜8國產機械人登台 勁舞震撼全場獲全票晉級｜有片

美國著名選秀節目《全美一叮》（America's Got Talent）近日迎來一場充滿科技感的演出。一名26歲來自四川的青年，帶領8部由中國研發的「宇樹」人形機械人在舞台上共舞。其精彩表現不僅震撼全場觀眾，更獲得評判一致讚賞，最終以全票通過順利晉級下一輪賽事。

宇樹機械人屢展靈活身手

據新華國際報道，該集節目於當地時間6月2日晚播出。參賽者吳宇飛巧妙地將舞蹈藝術與現代科技結合，與8部宇樹機械人展現出高度默契的群舞。機械人流暢的動作及精準的配合令在場人士驚嘆不已。節目評判對表演給予極高評價，連聲讚歎：「太了不起！太壯觀了！太瘋狂了！」吳宇飛憑藉此項結合中國硬科技的創新演出，成功俘虜評判團，獲全票通過晉級。

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事實上，國產人形機械人展現靈活身手在內地已非新鮮事。在2026年的央視春晚舞台上，宇樹機械人便曾參與演出，大秀武術及跑酷（Parkour），其動作的流暢度與穩定性早已驚艷全國觀眾。此外，另一款國產「眾擎機械人PM01」亦曾完美復刻香港著名影星周星馳電影《功夫》中的經典「斧頭舞」場面，一度引起網絡熱議。

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黃仁勳：全球機械人產業將高度依賴中國

近年來，中國人形機械人在海外市場屢獲關注，其背後的中國產業鏈在全球市場中亦逐漸佔據舉足輕重的地位。《華爾街日報》早前報道指出，雖然美國目前仍掌控機械人「大腦」所需的高端晶片及核心運算技術，但中國在人形機械人的硬件製造生態上，已具備無可匹敵的主導優勢。

晶片巨頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日在一檔播客節目中亦公開承認，中國在微電子、電機、稀土以及磁體等機械人基礎技術領域，均處於全球頂尖水平。他更坦言，未來的全球機械人產業將在很大程度上依賴中國的供應鏈。