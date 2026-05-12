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變形金剛真實版？ 宇樹推全球首款載人機甲GD01 售¥390萬｜有片

即時中國
更新時間：15:05 2026-05-12 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-12 HKT

科幻電影《異形》、《阿凡達》中的外骨骼機械人，如今正式化為現實，而且還會變換形態。中國科技企業宇樹科技（Unitree）於今日（12日）宣布，正式發佈全球首款量產版載人變形機甲「GD01」，定價由390萬元（人民幣，下同）起。這款集載人駕駛、自主變形及強大力量於一身的「鋼鐵巨獸」，標誌着機械人技術及應用有望邁入全新階段。

一拳可擊塌磚牆

據宇樹科技介紹，GD01不僅是一台變形機甲，更可作為民用交通工具。機甲在搭載駕駛員後，總重量約達500公斤。從官方公布的示範影片可見，公司創辦人王興興親自上陣示範。身高僅及機甲腰部的王興興坐進機身中部的操控艙後，機甲的巨大體積與人類操作員形成強烈對比，視覺衝擊力極強。

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影片進一步展示了GD01的核心性能。在直立模式下，機甲能如人形機械人般平穩行走，動作流暢自然；其力量輸出更堪稱「鋼鐵大力士」，一拳便能擊塌實體磚牆，且發力時機身保持穩定，未見明顯晃動。

首創無縫切換四足形態 

更令人矚目的是其變形能力。機甲只需數秒即可透過機身下壓、腿部摺疊及重心調整，從直立人形無縫切換至四足形態。整個變形過程流暢無卡頓，毋須額外輔助，且切換後仍能搭載操作員以四足步態穩定行走，以適應更多複雜地形場景。

雖然功能亮眼，但宇樹科技在影片末段特別強調產品及資訊安全，呼籲用戶切勿對機械人進行危險改裝或使用，並明言「部分極限測試，請勿模仿」。公司又提醒，目前全球人形機械人發展仍處於早期探索階段，建議個人買家在採購前務必清楚了解人形機械人的局限性。

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穩居全球出貨量第二

近年來，宇樹科技在機械人領域發展迅速，其G1及H1人形機械人曾多次成為市場焦點，更連續兩年（2025及2026年）登上央視春晚舞台，完成武術及舞蹈等高難度動作。上月底，公司剛發布定價2.69萬元起的新款雙臂人形機械人；近期更於北京王府井開設全國首家直營店，顯示其銷售模式正由以往的「線上加經銷」向全渠道品牌直營體系轉型，上周更全面開放了全球首個人形機械人任務動作應用商店「宇樹 UniStore」。

市場數據顯示，宇樹目前穩居人形機械人行業「第一梯隊」。根據Omdia今年初發布的報告，2025年全球人形機械人出貨量約1.3萬台，其中中國企業佔據主導地位，而宇樹以4,200台的出貨量穩列全球第二。

去年營收逾17億

業績方面，正積極推進上市計劃的宇樹科技表現亮眼。據其今年3月披露的招股書顯示，受惠於產品銷量快速增長，公司2025年度營業收入高達17.08億元，按年大增335.36%；扣非淨利潤達6億元，按年激增逾6.7倍。

分析指出，隨着GD01載人變形機甲的問世，無疑為整個機械人行業展示了更多未來的可能性。惟考慮到其高達近400萬元的單價、潛在的安全考量以及應用場景的限制，這款「鋼鐵巨獸」短期內要在消費市場實現普及，仍面臨不少挑戰。

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