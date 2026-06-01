驚恐2小時︱杭州2女童困電梯焗至全身濕透 求救50次保安當惡作劇

浙江杭州發生離譜困電梯事件，兩名9歲女童在居住的屋苑遇上電梯故障，但被困逾2小時，先後按緊急按鈕50次，但遭保安反斥惡作劇，未有理會，最終在悶熱升降機內「乾蒸」至全身濕透，才被家長發現救出。涉事保安已遭解僱。

保安被指曾回應「不要惡作劇」

據《1818黃金眼》報道，其中一名受困女童的父親張先生指，事發於5月23日傍晚，女兒與另一同齡女孩乘搭臨平屋苑禧瑞江南的一部電梯，遇上故障。

兩女童輪流按電梯內的求救鍵50次，又不斷在閉路電視鏡頭前揮手求援，但卻無人理會。

張先生指，因女兒離家過久，聯絡另一女童的家長欒女士，才發現二人失蹤，於是在屋苑內四處找尋，最後發現二人搭乘的七號電梯卡在四、五樓之間，於是聯絡電梯公司，派員救出女童。

另一女童的母親欒女士指，在翻看閉路電視時發現，兩名女童不斷求救，但當值保安員與她們通話時，反指是惡作劇，要求孩子「不要再按升降機玩了」，並未派員救人，結果，兩女孩在密閉空間被困逾兩小時，加上驚慌，獲救時已全身被汗水濕透。

物管：承擔事主合額醫療檢查費

張先生與欒女士對管理處極之不滿，指事發升降機距離屋苑的消控中心僅數米之遙，幾乎只有一牆之隔，孩子多次透過升降機緊急系統求助，卻始終無人理會。

物業公司回應表示，經查看閉路電視及相關紀錄後發現，困𨋢期間當值保安共接聽三次求救訊號，但因通訊質素不佳，加上接聽設備話筒問題，導致後續警報訊號無法傳送至監控中心。物業公司已公開致歉，並坦承管理上存在疏失。公司表示，已辭退當天當值的人員，並立即展開全員緊急應變教育訓練。

物業公司承諾負責兩小童的全額醫療檢查費用，並與家長協商相關賠償。