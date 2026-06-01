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末日式變天︱哈爾濱13級強風＋沙塵暴 10秒變黑夜震撼畫面曝光︱有片

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更新時間：11:34 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:34 2026-06-01 HKT

黑龍江哈爾濱昨日（5月31日）遭遇極端天氣，13級強風加上沙塵暴，10秒之間由白天變黑夜，能見度急跌至不足百米，景像猶如世界末日。

屋頂吹飛大樹連根拔

5月31日下午約5時，哈爾濱突然出現強勁沙塵暴，許多趁假日外出的民眾，驚見「變天」後，急急躲入室內。

目擊民眾拍下的影片可見，遠方沙塵暴厚如牆壁，接著以極高速度衝向市內，短短10幾秒就覆蓋了整個天空。強風、大雨和冰雹接力出現，導致許多建築物屋頂被吹飛、路燈被吹倒，大樹遭連根拔起。極端天氣維持約1小時。

當地氣象部門數據顯示，哈爾濱當時平均風速每秒26.2米，最大陣風達每秒38.9米，相當於13級風強度。

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氣象部門解釋，這次沙塵暴是許多巧合造成。當天哈爾濱高溫來到35.4度，為過去6年來同期最高溫；加上蒙古高原久未下雨，相當乾旱，導致西伯利亞冷高壓經過時捲起大量沙塵；此外，颱風「薔薇」帶來的太平洋水氣在同一時間匯入黑龍江，最終發生前所未有的沙塵暴。

網民紛紛留言，「這次沙塵暴超可怕，眼睛幾乎無法睜開」、「以為這種畫面只有電影中看得到」、「到現在還覺得眼裡有沙子。」、「5點吃飯的時候還是亮的，吃完出門一看天塌了，到現在都想不起來自己怎麼回宿舍的」、「外面現在什麼設施跟路樹全都裹上一層沙。」

 

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