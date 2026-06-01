北京品學兼優女大生拍拖 遭家屬騙入「戒網癮」學校疑受虐

北京一名女大學生因交往的男友不被家人認可，竟遭家人欺騙送至河南三門峽一間名為「勵萱教育」的「戒網癮」學校，其間她遭遇被拖行、踢踹，洗澡需特批，不允許獨自上廁所等。事件引發廣泛關注，多名網民表示亦曾在勵萱教育捱打及體罰。三門峽市教育部門表示，勵萱教育辦學資格未獲審批，公安等各部門已介入調查。

據《南方人物週刊》報道，素伶是北京一所師範學校的音樂學大三學生，每月教琴收入有約7000元人民幣。

素伶父親是公務員，母親是教師。由於素伶結識了男友虛空，二人的戀愛關係不被素伶父母認可，素伶於3月15日，被家人聯同勵萱教育人員騙到該所戒網癮機構，遭受體罰，度過了11天才獲男友救出。

素伶獲救後與男友一起生活。南方人物週刊

素伶被家人及勵萱教育人員騙上車。南方人物週刊



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事件引發關注後，多名曾被在勵萱教育接受「改造」的人紛紛發聲，揭露在「戒網癮」機構內的暗黑日子。「我是史無前例待了一個月，11個人和班長一起撬窗跑出來的」，「去過14天，捱了一頓打，被楊哥打的」，內地《瀟湘晨報》引述網民表示。2024年被家長送到勵萱教育的曉燕亦稱，在勵萱的日子充滿了體罰，她曾在大年初一被要求做平板支撐兩個小時。學校還要求學員踮起腳尖半蹲，腳下放着學員和家長合照，若不慎落腳踩中照片，便會被追加體罰。

天眼查顯示，三門峽勵萱教育信息諮詢有限公司成立於2022年。勵萱教育官網顯示，其是一間專業從事青少年心理諮詢、行為矯正引導以及培養孩子感恩的專業機構。招收10至19歲有網癮、早戀、叛逆、厭學逃課、自卑自閉、奢侈消費、暴力傾向、心理人格異常等「叛逆孩子」。



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近年內地多間「戒網癮」學校爆出體罰、虐待甚至學生死亡事件，引發強烈爭議。教育界人士也質疑，部分被送入學校的孩子沒有「網絡成癮」，實際上涉及親子衝突、學習適應或心理健康問題。