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女學生孭BB公仔男生陀西瓜 校方：體驗湊仔之苦防早戀

即時中國
更新時間：07:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-02 HKT

貴州遵義一間特訓學校，要求女學生要孭假嬰兒公仔上堂、食飯、洗衫，模擬湊BB的辛勞，影片引起網民關注。涉事學校解釋，要學生孭假BB公仔返學，是要讓學生體會未成年產子的代價，以防止早戀早生仔。

專糾正追星厭學等行為

網絡近日引起關注的多條影片，拍下多名穿迷彩服的未成年女學生，孭着穿有不同顏色衣服的塑膠嬰兒公仔，在學校內上課和生活。

女學生孭着假BB，在飯堂吃飯、洗衣服甚至落田除草，在宿舍床上則抱着公仔，模擬照顧嬰兒的情境。

發放上述影片的「貴州綜合教育孫老師」解釋，他們的學校是專門輔導有追星、厭學、沉迷遊戲、早戀等問題的學生。

「孫老師」指，要女學生孭著假公仔學習和生活，是「感恩課」的一部份內容，目的是讓她們體會到照顧嬰兒的辛勞，以及過早生育對她們未來的影響，「為柴米油鹽去困惑」、「不希望女孩在花季成為人母，體驗當媽的苦，就不敢早戀了」。

網民除討論孭假嬰兒公仔的教育效果外，還批評校方只讓女學生孭假BB，是存在性別偏見，認為男生同樣要接受摸擬懷孕，才能警醒「搞出人命」的後果。

「孫老師」之後的影片，陸續增加了男學生在腹部綁上西瓜模擬懷孕、以及與女生看齊要孭著假BB洗衣服的內容，讓男生也體驗育兒的瑣碎。

 

 

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