恐怖教學︱少年寫求救信被打至開腦失視力 湖北成長基地教官被刑拘

湖北有成長基地有13歲男學員，疑因不堪管束，寫求救字條遭教官發現後，被人打至頭骨骨折、身體多處受傷，經7小時開顱手術後，右眼仍未恢復視力。涉事教官已遭刑拘。

獲保證不會體罰

據海報新聞報道，江西九江的張先生，早前把13歲兒子張浩（化名）送到湖北陽新縣黃顙口鎮宏志達青少年成長基地，以隔絕不良朋輩及改善逃學問題。



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張先生指，入讀之前已獲基地方面保證，不會體罰，只會透過專業方式與傳統文化教育協助學生改變行為。隨後，張先生支付3.28萬元人民幣，報名為期六個月的培訓課程。

張先生表示，兒子入校後，有自稱「班主任」的張某，與家長建立微信群，表明張浩半年內不得離校、家長也不能與張浩通電話或視頻，只可經微信群的照片及影片，了解情況。

校方訛稱兒子摔傷

5月10日母親節當天，家屬收到基地發來的感恩信，但隔日下午，張浩母親接到張某通知，稱孩子摔傷。

張先生方面指，兒子先被送入當地診所，再輾轉送往武漢大學人民醫院。11日晚，家屬趕到急症室見到張浩時，發現其眼、耳、後腦及手部均有傷痕，經保證不將他送回基地，兒子才說出實情，指「身上的傷也是班主任打的」。

張浩指，入校後，被宿舍同學欺凌，5月10日晚間，他寫下求救紙條，請即將離校的學員協助聯繫母親，但被班主任張某發現。

經7小時開顱手術

張某先後以木戒尺、鐵通毆打，張浩被打得跪在地上後，張某對他拳打腳踢至張浩暈倒。

張浩聲稱，被打暈當晚，張某並無任何治療措施，躺了一夜後，張浩右眼看不到東西，張某只用雞蛋給他滾傷口消腫。

湖北省人民醫院CT檢查結果顯示，張浩右側額竇骨折、額竇積血，眼眶周圍軟組織腫脹，並伴有多處鼻竇炎症。5月12日，張浩接受長達7小時的開顱手術，但右眼目前仍無法視物。

張先生表示，兒子後續治療費用預估需30萬至50萬元。

家屬報警後，陽新縣公安局黃顙口派出所已派人赴基地進行現場勘查，涉事教官張某使用的戒尺及鐵質掃把等物品已被扣押。

湖北陽新縣聯合工作專班18日通報，指接案後已於12日，將涉案的27歲張某控制，15日，以涉嫌故意傷害罪將其依法刑事拘留。目前，張浩正在醫院接受治療，無生命危險。陽新縣市場監管、教育等部門已依法依規責令涉事公司停業整頓。