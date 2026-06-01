習近平：超常規措施解決科技「卡脖子」 因地制宜防盲目「跟風」亂「燒錢」

今年1月中共中央政治局舉行集體學習，聚焦發展未來產業，總書記習近平在會上的講話原文昨日發布。他提出5項重點，明確量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、6G移動通信等，將是未來產業的主攻方向；要採取「超常規措施」，盡快解決制約未來產業發展的「卡脖子」問題，但他同時強調，要因地制宜、錯位發展，防止盲目「跟風」上項目、亂「燒錢」。

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中共中央「求是網」昨日發布習近平1月30日在政治局第24次集體學習時的講話。習近平指出，近年在中央強化政策支持下，中國在未來產業的整體競爭力躋身全球第一梯隊，越來越多領域實現「並跑」乃至「領跑」，但「同時要看到，我們的短板弱項也不少。」

要把準發展方向

他提出5項重點，首先是「要把準發展方向」。量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信領域，將是「十五五」時期中國未來產業發展的主攻方向，要聚焦發力、精準施策，「方向明，才能路子正、步履堅。」

2月9日，習近平在北京亦莊國家信創園，了解科技創新成果展示。新華社

第二，科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要充分發揮新型舉國體制優勢，立足當前，採取超常規措施，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，盡快解決制約未來產業發展的「卡脖子」問題。

第三，要發揮企業主體作用。要通過政策引導、機制創新、生態優化，大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業。要培育一大批科技型中小企業、專精特新企業、單項冠軍企業、獨角獸企業，形成百花競放、百舸爭流的生動局面。

第四，要營造良好政策環境，完善財稅等政策，引導長期資本投早、投小、投長期、投硬科技。優化政府採購等政策，支持首台（套）、首批次商品的推廣應用。全方位做好人才培養、引進、使用工作，在全社會營造鼓勵創新、寬容失敗的濃厚氛圍。

第五，要健全治理體系，要統籌發展和安全，探索科學有效的監管方式，前瞻應對技術失控、倫理失範、數據濫用等新型風險，確保既「放得活」又「管得好」。要不斷深化國際合作，積極參與全球治理，努力推動各方標準共建、規則共商、產業共促。

習近平在會上特別提到，發展未來產業要「綜合考慮國家戰略需求、技術成熟程度、要素支撐條件」等因素，「做到先易後難、由近及遠，積極穩步推進」。特別是要引導各地牢固樹立和踐行正確政績觀，因地制宜、錯位發展，堅持全國一盤棋，防止盲目「跟風」上項目、亂「燒錢」。各級領導幹部要切實加強科技前沿知識學習，努力做到知科技、懂產業、善決策。