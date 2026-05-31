燒楊絮引燃20輛電動汽車 大連老人涉失火罪被拘

74歲老人燒楊絮引燃20輛新能源汽車，多車燒成空架，起火原因竟是老人認為堆積路邊的楊絮影響其健身走步。他因涉嫌失火罪，被採取刑事強制措施。專家稱，楊柳絮結構鬆散，包含大量空氣，表面覆蓋絨毛，遇明火可瞬間燃燒並迅速蔓延。

據《法制日報》報道，5月30日，網絡上一段「一停車場起火，多車燒成空架」的視頻引發網民廣泛關注。這宗火警發生在遼寧省大連市甘井子區一處停車場，場內停放的均為待交付的某品牌新能源汽車。

一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞

一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞

一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞

一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞

據現場拍攝視頻的市民介紹，因車輛停放間距極小，多輛汽車在短時間內相繼被引燃。現場群眾第一時間撥打119、110報警，消防人員與轄區民警迅速抵達現場，火情很快被撲滅。事故共造成20輛新能源汽車嚴重受損，部分僅剩焦黑骨架，幸未造成人員傷亡。

據當地消防部門和警方稱，起火原因是一名74歲的王姓老人看到路面和台階上堆積了大量楊絮，認為影響到了日常健身走步，於是用打火機點燃了路邊堆積的部分楊絮。

事發當日風力較大，楊絮遇火即燃且蔓延極快，火情瞬間失控引燃了旁邊的汽車。目前，王某因涉嫌失火罪，已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

據專業人士說，楊柳絮結構鬆散，包含大量空氣，表面覆蓋絨毛，易於隨風飄散和堆積，富含植物油脂，纖維和油脂含量高，燃點又極低，遇明火可瞬間燃燒並迅速蔓延，火勢難以控制。