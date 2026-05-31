Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

燒楊絮引燃20輛電動汽車 大連老人涉失火罪被拘

即時中國
更新時間：21:36 2026-05-31 HKT
發佈時間：21:36 2026-05-31 HKT

74歲老人燒楊絮引燃20輛新能源汽車，多車燒成空架，起火原因竟是老人認為堆積路邊的楊絮影響其健身走步。他因涉嫌失火罪，被採取刑事強制措施。專家稱，楊柳絮結構鬆散，包含大量空氣，表面覆蓋絨毛，遇明火可瞬間燃燒並迅速蔓延。

據《法制日報》報道，5月30日，網絡上一段「一停車場起火，多車燒成空架」的視頻引發網民廣泛關注。這宗火警發生在遼寧省大連市甘井子區一處停車場，場內停放的均為待交付的某品牌新能源汽車。

一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞
一次燒楊絮卻引燃20輛電動汽車。極目新聞

據現場拍攝視頻的市民介紹，因車輛停放間距極小，多輛汽車在短時間內相繼被引燃。現場群眾第一時間撥打119、110報警，消防人員與轄區民警迅速抵達現場，火情很快被撲滅。事故共造成20輛新能源汽車嚴重受損，部分僅剩焦黑骨架，幸未造成人員傷亡。

據當地消防部門和警方稱，起火原因是一名74歲的王姓老人看到路面和台階上堆積了大量楊絮，認為影響到了日常健身走步，於是用打火機點燃了路邊堆積的部分楊絮。

事發當日風力較大，楊絮遇火即燃且蔓延極快，火情瞬間失控引燃了旁邊的汽車。目前，王某因涉嫌失火罪，已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

據專業人士說，楊柳絮結構鬆散，包含大量空氣，表面覆蓋絨毛，易於隨風飄散和堆積，富含植物油脂，纖維和油脂含量高，燃點又極低，遇明火可瞬間燃燒並迅速蔓延，火勢難以控制。

最Hit
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
6小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
9小時前
青衣「鎅袋黨」疑專吼長者晨早出動 廿歲狂徒刀片推到最盡猛割 黑袋中門大開破口觸目驚心｜Juicy叮
青衣「鎅袋黨」疑專吼長者晨早出動 廿歲狂徒刀片推到最盡猛割 黑袋中門大開破口觸目驚心｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
01:03
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
突發
8小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
23小時前
日本防衞大臣小泉進次郎。美聯社
香格里拉對話會︱解放軍代表質問日防衛大臣 「日本何時向亞洲受害國道歉？」
大國外交
8小時前
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
飲食
4小時前
張達倫罕揭與黎芷珊「姊弟戀」9年情斷真相 妻兒移居澳洲陷抑鬱再受面癱折磨
張達倫罕揭與黎芷珊「姊弟戀」9年情斷真相 妻兒移居澳洲陷抑鬱再受面癱折磨
影視圈
8小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
4小時前