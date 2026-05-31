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網紅「悍馬糖」被揭非法添加壯陽處方藥 2.6噸貨被查涉款500萬

即時中國
更新時間：21:25 2026-05-31 HKT
發佈時間：21:25 2026-05-31 HKT

江蘇省南京市秦淮區警方近日宣布偵破一宗特大製售有毒有害食品案，偽造香港直郵物流記錄的網紅產品「悍馬糖」，因非法添加壯陽處方藥被依法查處，26人被捕。

這款對外宣稱能「增強精力」的糖果，近期吸引不少消費者通過網上海外代購渠道購買。市民張先生網購食用後，出現心慌、冒汗等明顯不適，隨即報警求助。經檢測，該糖果違規加入處方藥物他達拉非（Tadalafil）。

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網紅「悍馬糖」被揭非法添加壯陽處方藥。九派新聞
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不法商人偽造香港物流記錄

他達拉非主要用於治療男性勃起功能障礙及相關前列腺問題，屬於管控處方藥，該藥易引發頭痛、頭暈、腸胃不適等副作用，心腦血管疾病、肝腎疾病患者、未成年人及女性均嚴禁使用。

經查，不法商家刻意偽裝成海外代購店鋪，偽造香港直郵物流記錄，還將資金與貨物分流，以此迷惑消費者、規避追查。警方歷時3個月，輾轉9省12市開展偵查，成功搗毀多處生產窩點，拘捕涉案人員26名，查扣「悍馬糖」2.6 噸，涉案金額超500萬元。

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