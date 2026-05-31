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柬埔寨中國地產商遭殘殺撕票 妻子曾收綁匪$1560萬贖金訊息

即時中國
更新時間：16:05 2026-05-31 HKT
發佈時間：16:05 2026-05-31 HKT

一名居於柬埔寨首都金邊的中國男子，懷疑遭人綁架、勒索兼且殘酷殺害。其屍體於5月30日上午，在金邊市朗哥區一處空地被發現。警方初步調查顯示，死者生前曾被人控制、毆打及施虐，疑犯更一度向其家屬勒索200萬美元（約$1560萬港元）贖金。目前案件已列作嚴重刑事謀殺案，警方正全力追緝涉案人士。

遭3男子強行擄走

據《柬中時報》取得的警方初步調查報告，死者為一名52至53歲的中國男子，名叫楊偉新（Yang Weixin），生前從事房地產開發，是當地一間地產公司的老闆，居住於金邊市鐵橋頭區一個公寓單位的19樓。案件於5月30日上午10時30分曝光，發現地點位於金邊市朗哥區217號路旁邊的一片空地。

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報案的37歲貨車司機皮占榮向警方表示，當日上午約10時30分，他駕車駛入該空地準備泊車時，見到一輛白色豐田Prius停泊在現場。他發現車內後座躺著一名男子，起初以為對方昏迷，於是打開車門查看，結果證實該男子已經死亡，車廂內遺下大量血跡，他隨即報警。警方經調查後確認，涉事車輛為一輛白色豐田Prius，車牌號碼為「金邊2BH-1311」。

死者妻子向警方透露，其丈夫於5月29日晚失蹤。經查看公寓監控錄像發現，當晚8時16分，有3名身份不明男子在停車場將其丈夫強行帶上一輛汽車後離開。她表示，30日淩晨約3時，其丈夫手機曾向她發送信息，要求支付200萬美元贖金。此後對方持續發訊息施壓，直到當天上午8時47分，對方突然發來信息稱「事情到此為止」，隨後便失去聯系。當天上午11時30分左右，她接獲警方通知，證實丈夫已經遇害。

死者楊偉新的妻子透露，其丈夫自2014年起與一名中國籍男子因生意失敗而結下債務糾紛。上年開始，該名男子曾再次上門追討欠款，雙方積怨多年。警方正調查案件是否與此商業糾紛有關。

現場勘查顯示，涉事車輛內外留下大量可疑證物，包括兩把染血刀具、沾滿血迹的紙巾與膠帶、塑膠索帶、枕頭、襪子，以及多個礦泉水樽。

身上多處嚴重傷勢

法醫驗屍結果指出，楊偉新身上有多處嚴重傷勢，包括頭部被重擊至撕裂、面部及頸部大面積瘀傷、雙眼充血，四肢與軀幹亦有大量被打及捆綁痕跡。法醫初步判斷，死因為窒息，並曾遭受毆打、刺傷及其他暴力虐待，案件定性為蓄意謀殺。

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