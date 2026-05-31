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稻城亞丁︱四川景區被指省道當搖錢樹 攔路收費迫簽承諾書始放行

即時中國
更新時間：14:38 2026-05-31 HKT
發佈時間：14:38 2026-05-31 HKT

四川著名景區稻城亞丁被揭將省道納入觀光車收費範圍，擅自向自駕遊旅客收費。事件曝光後，當地官方宣布整治稻城亞丁，期間暫停收取該景區的觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。

截斷S462省道收費

綜合內媒報道，自駕博主「呂大俠V50」24日連發多條影片，指他15日駕車到稻城亞丁旅遊，但被該景區人員攔停，指不准外來車輛進入景區，必須以每人105元人民幣乘坐指定觀光車。

自駕博主質疑稻城亞丁截斷省道向旅客收費。
自駕博主質疑稻城亞丁截斷省道向旅客收費。
自駕博主質疑稻城亞丁截斷省道向旅客收費。
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自駕博主質疑稻城亞丁截斷省道向旅客收費。
自駕博主質疑稻城亞丁截斷省道向旅客收費。


相關新聞：8人偷入亞丁景區保護區兼破壞 被罰終身禁入

「呂大俠V50」要求對方出示收費文件後，工作人員即提出免除車票費用、報銷住宿費等條件，但要博主必須坐觀光車。博主力拒，指景區截斷S462省道收費不合理，景區人員要他簽下免責承諾書始放行。

同日，景區發通報，指值班人員違反規定擅自放博主已被處理。通報指，稻城亞丁聯合國教科文組織認定的世界生物圈保護區，也是國家級自然保護區，大量社會車輛進入必將突破自然保護區生態環境承載力，景區重申禁止社會車輛違規進入景區。

有景區工作人員稱，S642被包進景區內，是自然發展形成的，並不是景區為了收費，特意將遊客中心設在路道入口，「禁止社會車輛進入，是自然保護區的管理規定。」

5月28日，甘孜州稻城亞丁景區問題整改工作專班發布通告，進駐景區開展全面核查和靶向整治。甘孜州發展和改革委員會也發布通告稱，從5月29日起，暫停收取稻城亞丁景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。

 

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