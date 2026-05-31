習近平9月訪美前 特朗普或暫緩與賴清德通話

美媒報道，國家主席習近平今秋訪美前，美國總統特朗普將暫緩與台灣領導人賴清德通話。習特會後，美國近日暫緩批准140億（美元，下同）對台軍售案。美國國防部長赫格塞思在被問及對台軍售時稱，任何決定都將由特朗普做出。

赫格塞思：對台軍售應分開看待

外媒早前報道，美國對台的140億軍售案，將是歷來金額最高的一次，涉及武器包括「愛國者三型」防空反導導彈系統，及先進地對空防空系統。

此前美方消息指，為確保美軍擁有充足彈藥用於對伊朗發動的「史詩級怒火」軍事行動，決定暫停對台軍售案。



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赫格塞思昨日被問及對台軍售時回應稱，對台軍售案和彈藥供應問題應分開看待，「我們的庫存完全足以應付，無論是在當地還是全球各地」。對於任何對台軍售的決定，都將由特朗普定奪。

白宮此前宣布，特朗普邀請習近平9月24日訪美，中國駐美大使館公使銜副館長邱文星27日表示，習近平已同意於今秋訪美，但具體日期仍待確定。美國哥倫比亞廣播公司前日引述多名知情人士報道，習近平訪美前，特朗普將暫緩與賴清德對話。

報道指出，特朗普5月中旬訪華時，習近平曾表明要謹慎處理台灣問題，若處理不當，將令中美發生碰撞甚至衝突。此後特朗普兩度表示，在決定是否批准對台軍售前，將先與賴清德通話。