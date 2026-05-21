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特朗普將與賴清德通話 外交部：停止向「台獨」勢力發出錯誤信號

即時國際
更新時間：16:37 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:37 2026-05-21 HKT

美國總統特朗普周三（20日）表示，願意與台灣領導人賴清德進行對話，並強調自己「會跟所有人談」，惟未透露具體的對話時間點。白宮官員隨後對此作出回應，指出正如特朗普先前所言，美方將在短時間內，就新一批價值高達140億美元的對台軍售案做出最終決定。對此，中國外交部表示，堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，及對台出售武器。

特朗普早前結束在北京為期三天兩夜的國事訪問。在登上「空軍一號」總統專機返航美國途中，他在隨行記者的聯合訪問中談及對台軍售等敏感議題。當時他表示，將會就軍售案與「目前治理台灣的人」進行談話，但並未有點名指出「那個人」是誰。

美國總統特朗普周三（20日）表示，願意與台灣領導人賴清德進行對話，並強調自己「會跟所有人談」，惟未透露具體的對話時間點。美聯社
美國總統特朗普周三（20日）表示，願意與台灣領導人賴清德進行對話，並強調自己「會跟所有人談」，惟未透露具體的對話時間點。美聯社

據《彭博社》報道，特朗普於20日在華盛頓接受訪問時，首度明確證實，他將會與賴清德「談一談」。

外界關注，特朗普此番表態是否與今年初已在美國國會過關、但至今仍壓在白宮案頭的對台軍售案有關。

該批價值高達140億美元（約1,090億港元）的對台軍售案，雖然早在今年1月已獲得美國國會通過，但實際的軍售合約至今始終尚未拍板，仍有待特朗普親自簽署批准。據悉，這批軍售內容包含了防禦能力先進的攔截飛彈。

針對特朗普最新釋出的對話意願，中央社報道指，白宮一名官員隨後透過電子郵件，以匿名背景說明的方式作出回應。該名官員說：「如同特朗普總統所言，他將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定。」

外交部回應

中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上就美國總統特朗普稱將與民進黨當局領導人賴清德交談，回應記者時表示，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是一貫的、明確的、堅定的。中方敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。

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