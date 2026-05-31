跨省維權︱190元網購榴槤惡意退款 商家遭死亡恐嚇

河南濮陽商家「程大叔」不滿一筆190元（人民幣，下同）冰凍榴槤定單被惡意退款，兩度驅車跨省維權，甚至翻垃圾桶蒐證，引發全網關注。程大叔近日透露，其淘寶、抖音帳號接連收到死亡威脅，目前已報警。

帳號接「殺家人」字眼

《紅星新聞》報道，4月26日，程大叔在淘寶商舖賣出一單190.71元的冰凍榴槤果肉後，卻被買家以果肉「發霉長毛」為由申請「僅退款」。

買家所附發霉照片明顯造假且拒絕配合核實，程大叔為自證清白，兩度開車從河南濮陽趕赴山東德州，往返1600公里、自費5000餘元維權。最終，當地警方對買家袁某某作出行政拘留7天的處罰。

程先生在買家住處附近的垃圾桶內找到自家榴蓮包裝袋。新京報

程先生在買家住處附近的垃圾桶翻找。新京報

程先生在買家住處附近的垃圾桶內找到自家榴蓮包裝袋。新京報



相關新聞：網購榴槤｜為討190元不惜花5000元驅車1600公里討公道 商家怒翻垃圾桶搜證送惡客坐監

本以為事件告一段落，但近日程大叔透露，他的淘寶、抖音等平台後台接連收到人身威脅。截圖顯示，一名網友向他發送私信稱，「敢立案那女孩，我立刻去河南……你」等，甚至出現「殺……家人」等恐怖字眼。

對方自稱是袁某某的哥哥，揚言「幫我妹妹教育你」、「抖音、淘寶都是我罵的」。程大叔上周三已報警，目前以人身威脅為由獲刑事立案。