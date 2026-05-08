網購榴槤｜為討190元不惜花5000元驅車1600公里討公道 商家怒翻垃圾桶搜證送惡客坐監

河南濮陽一名冷凍榴槤果肉商家，近日遭山東德州買家以「僅退款」方式惡意退款。為追討190元（人民幣，下同）款項及證明清白，他自己承擔5000多元成本，兩次駕車往返1600公里，最終在買家住處附近垃圾桶找到自家包裝袋作證據。涉事買家袁某某因虛構事實騙取退款，昨日已被警方行政拘留。

霉變照片是偽證

據極目新聞報道，該河南商家程先生在網店售賣冷凍榴槤果肉，4月26日向山東德州慶雲縣買家袁某某發貨。收貨後，袁某某聲稱榴槤發霉並上傳照片，申請「僅退款」並獲平台全額退款。程先生查看自家發貨影片後，認為買家提供的霉變照片並非自己所寄出的貨品。

為討回公道，程先生兩次親自駕車往返河南與山東，總里程達1600公里，期間花費超過5000元。他在買家住處附近的垃圾桶內找到自家榴槤包裝袋，但未發現果肉。買家則稱已將霉變榴槤分開丟棄，態度強硬。

程先生表示：「一開始我的目的很簡單，只是190元的貨，如果真是我的問題，我願意賠償；如果是買家原因，我只希望他道歉，並讓我把貨拿回去。」

程先生在買家住處附近的垃圾桶內找到自家榴槤包裝袋。新京報

程先生在買家住處附近的垃圾桶內找到自家榴槤包裝袋。新京報

買家霉變照片與自己所寄出的貨品的對比。新京報

程先生在買家住處附近的垃圾桶翻找。新京報

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5月6日，程先生向當地警方報案並提供證據。5月7日，山東慶雲縣公安局徐園子派出所正式立案。5月8日，徐園子派出所確認，買家袁某某因虛構事實騙取退款，行為已構成詐騙，目前已被依法行政拘留。警方組織雙方進行調解，督促袁某某賠償商家損失。不少網民支持商家維權，認為平台「僅退款」機制被濫用，有損賣家利益。